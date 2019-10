Telefoane Samsung și Huawei cu preț mic la eMAG: ce poți cumpăra

Niciodată nu-i un moment perfect să cumperi un telefon. Dar, atunci când te decizi, e înțelept să alegi un model bun. De la eMAG am ales câteva Samsung și Huawei pe care să le cumperi fără dureri de cap. Și au și preț mic, că sunt și la resigilate.

Telefoane Samsung și Huawei cu preț mai mic la eMAG

O primă recomandare este Samsung Galaxy Note 9. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, un ecran foarte bun și două camere foto. Are și cea mai bună interfață de pe Android. Îl găsești resigilat cu preț bun la eMAG.

Huawei P20 Lite e în zona telefoanelor mai ieftine, dar își face treaba. Are 64 GB spațiu de stocare, un ecran bun și camere foto care își fac treaba admirabil. eMAG îl are cu un super preț acum, ba chiar poți primi și-o husă de silicon la el. Îl găsești cu un preț excelent.

Când vine vorba de noutăți, aruncă o privire pe OnePlus 7T. Are un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Camerele principale sunt așa: 48 megapixeli pentru cea standard, 12 MP pentru zoom (zoom optic 2x) și 16 MP pentru ultrawide. Cea de selfie e de 16 MP. Are o baterie de 3.800 mAh și suportă încărcare rapidă Warp Charge la 30 wați. OnePlus 7T în nuanța de culoare Glacier Blue e aici cu același preț ca-n afară.

Huawei P30 Pro listat de eMAG e un telefon care nu poate fi ratat. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și unele dintre cele mai bune camere de pe piață. Totodată, telefonul va primi Android 10, cel mai nou sistem de operare dezvoltat de Google. Prețul e mai mic decât la lansare.

Ar trebui să arunci o privire pe Razer Phone 2. A fost gândit ca telefon de gaming, are 64 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran special făcut pentru jocuri video. E disponibil acum cu preț mic.

Un telefon cu preț bun la eMAG este Samsung Galaxy A50. Are 128 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM, ecran de 6,4 inci Full HD+ și încă are jack de căști. Îl prinzi cu preț bun aici.