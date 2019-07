Telefoane Samsung, Huawei ieftine: cum iei telefoane scumpe la preț mic

Samsung și Huawei se întrec pentru primul loc în topul producătorilor. Dar acum se întrec și la prețuri mici, deoarece au intrat ofertele de vară și tu poți profita de ele.

Telefoane Samsung, Huawei ieftine la oferta de vară

Modelul care se remarcă imediat este Honor View 20. Acest model cu 8 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare e produs de Huawei, dar vândut sub marca Honor. Are Android, rulează toate aplicațiile care îți plac și prețul de acum e foarte mic. Îl prinzi cu reducere de 18%.

Cel mai bun Samsung de anul acesta, Galaxy S10, a intrat cu reducere de 17%. Astfel, prinzi un super telefon cu Android, cu o cameră foto foarte bună, la preț mai mic. Ca hardware are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și un ecran impresionant pe care să vezi toate filmele care îți plac. Ai un preț excelent aici.

Cel mai bun moment e când un telefon premium are un preț mai mic. De exemplu, Huawei P20 Pro are o scădere cu 44%. Camerele foto au rămas la fel de bune, are cel mai nou Android, folosește 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Îl prinzi la super preț aici.

Dintre telefoanele noi de la Huawei, P30 se remarcă lejer, mai ales acum când are reducere. Are un ecran foarte bun, cel mai nou Android și se încarcă wireless. Ca hardware, mai are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un design extraordinar. Cel mai scăzut preț din ultima vreme e aici.

În fine, închei cu un model ieftine de la Samsung. E vorba de Galaxy A40 cu 64 GB spațiu de stocare și o reducere de 17%. Modelul abia a fost introdus pe piața noastră și beneficiază de cele mai bune opțiuni, dacă ești în căutare de un telefon ieftin care-și face treaba. Are și Android 9 Pie, ca să stai liniștit cu toate aplicațiile pe care le vei folosi. Ai preț bun la el aici.