Telefoane Samsung, Huawei cu reduceri masive: pe ce să pui mâna acum

Mijlocul lui iulie vine cu reduceri masive la eMAG. Din oferta magazinului am ales telefoane Samsung, Huawei și nu numai. Unele dintre ele sunt atât de bune, încât îți înlocuiesc și camera foto în vacanțe.

Telefoane Samsung pe care le prinzi la reducere acum și nu regreți

Samsung Galaxy A9 e un telefon care a lăsat o impresie excelentă. Cu patru camere foto de care dispune, n-ai cum să ratezi nicio poză. Altfel, modelul este dual SIM cu un ecran S-AMOLED de 6,3 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. E la cel mai bun preț aici.

Samsung Galaxy A70 e un smartphone care livrează mai mult decât ai crede. Are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, adică fix cât ai și pe modele de vârf. Ecranul are 6,7 inci Full HD+, iar bateria este de 4.500 mAh. Partea și mai bună e că are trei camere foto pe spate: 32 MP, 5 MP și 8 MP. Nici n-a intrat bine pe piață și e deja la reducere.

Ce modele Huawei să alegi la reducere

Unul dintre cele mai tari telefoane Huawei, surpriză, nu e vândut sub marca asta. E vorba de Honor View 20. Acest model cu 8 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare. Are Android, rulează toate aplicațiile care îți plac și prețul de acum e foarte mic. Unde mai pui că plusează cu o cameră excepțională de 48 megapixeli. Îl prinzi cu cel mai bun preț din ultima vreme aici.

Cel mai bun moment e când un telefon premium are un preț mai mic. De exemplu, Huawei P20 Pro are o scădere considerabilă. Camerele foto au rămas la fel de bune, are cel mai nou Android, folosește 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Îl prinzi la super preț aici.

Telefoane cu preț bun, dar care nu sunt de la producătorii mari

Pocophone e unul dintre acele telefoane bune și extrem de apreciate. E al Xiaomi, e listat de eMAG și are un preț cu câteva sute de lei mai mic decât atunci când a fost lansat. Telefonul are ecran mare, Full HD, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de aici cu cel mai mic preț.

Pe lista asta cu telefoane bune intră lejer și Nokia 8.1 Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de peste 6,1 inci. Prețul e redus suficient de mult aici.