Telefoane Samsung, Huawei atât de ieftine, încât zici că sunt de pomană

La mijloc de vară, poate ar fi cazul să cumperi un telefon nou. Dar să fie și ieftin, să nu-ți pară rău dacă-l pierzi. Din fericire, de la Samsung și Huawei sunt o mulțime de modele cu preț excelent.

Telefoane Huawei cu preț beton pentru vara asta

Honor 10 Lite e un telefon bun, cu preț pe măsură. Are 3 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6,2 inci Full HD+, dar și o baterie de 3.400 mAh. Prețul e sub 1.000 de lei și nou, iar la resigilate mai câștigi niște bani. Îl poți cumpăra la preț redus de aici.

De la Huawei, seria Lite face valuri. În acest caz e vorba de un Huawei Mate 20 Lite lansat în toamna lui 2018. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 6,3 inci. Îl găsești la cel mai bun preț aici.

Un model excelent de la Honor, brand deținut de Huawei, este View 20. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un design impresionant. Unde mai pui că are și o cameră de 48 megapixeli pentru toate pozele excelente de la mare. Îl poți avea la preț mic de aici. Huawei Y7 Prime cu ecran de 6 inci HD+, 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare ar putea fi ceea ce cauți. Are și două camere principale: 13 și 2 megapixeli, iar bateria este de 3.000 mAh. Îl cumperi la preț excelent de aici.

Telefoane Samsung la preț bun

Lista pentru telefoane de la sud-coreeni trebuie să înceapă cu Samsung Galaxy A50. E un model lansat de curând în România. Are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și ecran generos de 6,4 inci cu rezoluție Full HD+. Acest model are și trei camere foto pe spate: 25 + 8 + 5 megapixeli, pentru cadrele perfecte din călătorii. Are și o baterie de 4.000 mAh. Cumperi acest model la preț deosebit de aici.

Samsung Galaxy A70 e un smartphone care livrează mai mult decât ai crede. Are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, adică fix cât ai și pe modele de vârf. Ecranul are 6,7 inci Full HD+, iar bateria este de 4.500 mAh. Partea și mai bună e că are trei camere foto pe spate: 32 MP, 5 MP și 8 MP. Prețul e bun, ba chiar ai șanse mari să prinzi și reducere.