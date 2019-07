Telefoane Samsung, Huawei atât de ieftine, încât zici că golesc depozitele

Samsung și Huawei sunt cele două companii care se bat la vârful clasamentului. Probabil că le știi pentru telefoanele foarte bune și scumpe. Cum ar fi însă dacă ai prinde telefoane la prețuri excepționale? Da, e posibil, așa că am făcut listă cu modelele disponibile.

Cel mai dificil, când vine vorba de Samsung și Huawei, e să te decizi doar la câteva modele. Companiile acestea, pe cât de des lansează telefoane bune, au și colecțiile întregi de telefoane cu preț mai mic, dar care-și fac treaba. Așa că am încercat să țin lista la doar trei modele de la fiecare.

Telefoane Samsung cu preț excelent

Samsung Galaxy A9 e un telefon care a lăsat o impresie excelentă. Este dual SIM cu un ecran S-AMOLED de 6,3 inci, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are patru camere foto: una ultra wide, una telefoto, una de 24 megapixeli. Cea din urmă e folosită pentru calcularea adâncimii de câmp din imagine pentru fotografii portret reușite. Îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy A70 e un smartphone care își face treaba foarte bine. Are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, adică fix cât ai și pe modele de vârf. Ecranul are 6,7 inci Full HD+, iar bateria este de 4.500 mAh. Partea și mai bună e că are trei camere foto pe spate: 32 MP, 5 MP și 8 MP. E disponibil acum cu preț deosebit.

Un telefon cu adevărat spectaculos a intrat recent în România. E vorba de Samsung Galaxy A80 cu 8 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, ecran de 6,7 inci Full HD+ și are un mecanism ingenios pentru cameră. Practic, folosești camerele de pe spate pentru selfie. Iar pe spate are așa: 48 MP și 8 MP. Telefonul e wow și mult mai ieftin decât modelele de vârf.

Telefoane Huawei prea ieftine să nu le iei în calcul

Între aceste telefoane Huawei ieftine n-ai cum să ignori P30 Lite. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, suficient pentru toate pozele din vacanță, dispune de 4 GB memorie RAM și are un ecran de peste 6,1 inci. Acum are cel mai bun preț la care să-l cumperi.

Huawei Mate 20 Lite a fost lansat în toamna lui 2018 și încă ține pasul cu cele mai mari cerințe. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 3.750 mAh. Îl iei la cel mai bun preț.

Huawei P20 a fost o surpriză plăcută când a fost lansat și încă face impresie bună. Intră lejer în lista de telefoane Huawei ieftine și încă are un hardware bun, mai ales camera foto. Telefonul e disponibil aici cu o reducere impresionantă.

Bonus: nu e Samsung, nu-i Huawei, dar și Zenfone 5z s-a remarcat excelent. Modelul are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM, dar și camere foto bune. Îl poți cumpăra cu preț mic de aici.