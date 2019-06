Telefoane Samsung cu reduceri masive: cum le iei la preț mic

Dacă ți-ai planificat vacanța și ți-au mai rămas bani, aruncă o privire pe lista asta cu telefoane Samsung care au intrat la reduceri bune.

Huawei a spus că, în câțiva ani, poate detrona Samsung de pe locul întâi din clasamentul global. În urma ultimelor probleme, s-ar putea ca asta să nu se mai întâmple. În cazul în care vrei să fii sigur de telefonul tău, atunci această listă cu modele la preț bun e ce-ți trebuie.

Ce telefoane Samsung poți prinde cu reducere masivă

Prima recomandare este un Samsung Galaxy A8 cu 32 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un ecran de 5,6 inci Full HD+ S-AMOLED. Astfel, te poți bucura de filme, seriale, dar și rețele sociale la rezoluție excelentă. Telefonul e disponibil cu 21% reducere.

Cu o reducere ceva mai mare poți lua un Samsung Galaxy S8 Plus. Are baterie de 3.500 mAh, ecran de 6,2 inci 2K+, 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Acum îl poți avea cu reducere de 30%.

Un model nou și deja cu reducere mare este Galaxy M20 cu 64 GB spațiu de stocare și 4 GB de memorie RAM. Are ecran de 6,3 inci Full HD+, iar bateria este de 5.000 mAh. Îl poți avea acum la cel mai bun preț din ultima vreme.

Există și un Galaxy Note 8. Telefonul încă e foarte bun, la fel și camerele sale foto, iar ecranul e impresionant. Are 6 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și ecran de 6,3 inci 2K. Telefonul a primit cea mai nouă versiune a sistemului de operare. E disponibil aici cu preț mic.

Pe listă își fac loc lejer un Galaxy A6 Plus. E un model mid-range de la Samsung, dar prețul e cel care contează aici. Ca hardware, are 3 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci Full HD+. Are două camere pe spate și o baterie de 3.500 mAh. Îl prinzi cu cel mai bun preț aici.