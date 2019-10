Telefoane mai ieftine la eMAG pe care le iei fără să mai aștepți Black Friday

Black Friday va fi pe 15 noiembrie. Unele produse, nu foarte multe, vor avea reduceri masive la eMAG. Altele vor fi mai ieftine cu 100 până la 500 de lei, dar, dat fiind prețul lor, nu vei simți. Altfel, mai bine arunci o privire pe produsele deja disponibile acum.

Ce vezi mai jos sunt produse eMAG care au deja un preț redus. Sau sunt produse care abia au fost listate și reducerile nu vor fi mari de Black Friday. Astfel, cel mai bine îți faci calculele cu atenție și nu te mai agiți pe 15 noiembrie să prinzi ceva reduceri care nu-ți vor face neapărat ziua mai bună. Și, nu uita, alege plata cu cardul.

Telefoane pe care să le iei acum mai ieftin de la eMAG

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. OnePlus 7T va avea și de Black Friday, cel mai probabil, același preț ca acum.

De la Motorola ai putea fi interesat de One Vision. eMAG îl are în ofertă la un preț mic. Are 128 GB spațiu de stocare, un ecran cum n-ai mai văzut și cameră de 48 MP. Îl poți cumpăra de aici cu ceva reducere.

Samsung Galaxy Note 10 Plus a ajuns în magazine de aproape două luni. E așa cum te-ai aștepta de la un Note. Ce are eMAG e o versiune cu 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, trei camere foto și stylus. Prețul a ajuns deja mai mic.

Huawei P30 Pro e o alegere bună datorită camerei foto. Va primi și Android 10 curând. Are 256 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. E disponibil acum.

Un Samsung pe care dacă îl alegi nu greșești este Galaxy S10e. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și o cameră foto foarte bună. Telefonul a fost lansat în primăvară și acum are preț mai bun.

În fine, un Nokia. Modelul 8.1 listat de eMAG la resigilate are preț decent. De acum poți avea Android 10 pe el. Telefonul are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și un ecran de 6,18 inci Full HD. Totodată, are o baterie de 3.500 mAh. Îl găsești aici.