Telefoane ieftine și decent de bune: cum le iei la preț de Doamne ajută

Sunt ceva telefoane ieftine disponibile și în România. Ideea e să nu le iei pe cele care sunt un eșec de cum au ieșit din fabrică. Te ajută lista asta.

De fiecare dată când cauți un telefon ieftin, și-l vrei, să zicem, la sub 1.000 de lei, trebuie să iei în calcul marca. Chiar dacă sunt multe telefoane ieftine din China, nu toate vor livra de banii pe care-i plătești. Așa că am căutat câteva modele de la branduri cât de cât stabile.

Telefoane ieftine ca să nu regreți că dai banii pe ele

Toate telefoanele din această listă sunt resigilate. Dacă tot cauți să dai puțin pe ele, măcar să nu le iei țiplă cu 100-200 de lei în plus. Astfel, prima recomandare este un Xiaomi Redmi Note 5 cu 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci Full HD+. Pe spate sunt două camere: 12 și 5 megapixeli. Telefonul poate fi cumpărat de aici cu o reducere semnificativă.

Un smartphone la preț de-ți pică plombele este Nokia 1. Are 1 GB de memorie RAM, 8 GB spațiu de stocare și un ecran de 4,5 inci. Nu are pretenții, are doar preț mic și-o baterie de 2.150 mAh care o să-ți ofere suficientă autonomie. Îl poți cumpăra de aici.

Avem și un model de la Huawei. E vorba de Y7 Prime cu ecran de 6 inci HD+, 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Are și două camere principale: 13 și 2 megapixeli, iar bateria este de 3.000 mAh. Îl iei cu preț excelent de aici.

Ce listă cu telefoane ieftine ar fi fost asta, dacă nu era un Xiaomi aici? Așa că acum e Redmi S2 cu 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și ecran de 6 inci. Are și-o baterie de 3.080 mAh. Iar prețul e excelent, cel mai mic din ultima vreme.

În fine, încă un Nokia. Modelul Nokia 5.1 Plus are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,86 inci și-o baterie de 3.060 mAh. Iar prețul e cu 45% mai mic.