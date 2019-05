Telefoane ieftine de la Samsung: cât de bună e noua generație pentru tine

Samsung A50 și Samsung A40 sunt două telefoane ieftine care nimeresc aproape perfect balanța dintre ce se oferă și prețul care se cere.

Ce înseamnă telefoane ieftine în 2019, pe baza celor de la Samsung

Samsung A50 este propunerea Samsung pentru tine dacă ești în căutarea unui telefon ce arată bine, care să fie îndeajuns de performant, dar care să nu coste o avere. Fratele mai mic, Samsung A40, îți propune cam același lucru, dar într-un corp mult mai compact.

Dacă vrei un telefon nou – din categoria acelor telefoane ieftine – și nu vrei să cheltuiești prea mult atunci ar fi bine să citești despre cele două modele ale coreenilor pentru că s-ar putea să-ți facă cu ochiul.

Samsung A50 are un design modern cu un ecran crestat în formă de picătură în partea de sus și are muchiile destul de mici. Este ușor și subțire și plăcut de ținut în mână. Telefonul este realizat din plastic și pe deasupra a fost aplicat un strat de sticlă. Nu este la fel de bine construit ca telefoanele premium, dar este solid, este glossy și strălucitor.

Samsung A50 se bucură de un ecran Super AMOLED de 6,4 inci cu o rezoluție de 2340 x 1080 pixeli și este unul de calitate. Culorile sunt intense, contrastul este bun și este un ecran pe care nu-l întâlnești la această categorie de preț. Jocurile și filmele arată foarte bine pe acest display.

Apropo de ecran. Samsung a ales să implementeze pe A50 un senzor de amprentă în display. Ceva ce nu vezi la un telefon mid-range, dar nici nu este foarte precis sau foarte rapid. Deblocarea telefonului durează două-trei secunde prea mult și mi-aș fi dorit un senzor clasic în schimb.

Telefoane ieftine cu performanță foto bună la un preț mic

La departamententul foto lucruri stau în felul următor: trei camere pe spate și una în față. Sistemul este compus dintr-un senzor principal de 25 MP (f/1.7), ce funcționează alături de un senzor ultrawide de 8 MP (f/2.2) și o cameră de 5 MP, ce este folosită pentru măsurarea adâncimii de câmp din imagine. Pentru selfie-uri ai la dispoziție o cameră foto de 25 MP (f/2.0).

Fotografiile realizate de A50 sunt surprinzător de bune și în zilele însorite chiar poți să obții câteva cadre de calitate. Totuși, pozele realizate de senzorul de 25 MP nu sunt atât de detaliate pe cât speram. Cum era de așteptat, fotografiile realizate cu A50 au culori aprinse, iar contrastul din imagine este ridicat, uneori prea mult, dar la această categorie de preț vrei ca telefonul să facă poze care să arate bine, nu neapărat care să redea fidel verdele ierbii.

De asemenea, faptul că are o cameră ultra wide ajută și astfel ai mai multă flexibilitate când ești turist și vrei să prinzi toată clădirea într-o imagine. Camera ultra wide surprinde mai mult spațiu și este foarte bună pentru peisaje și city-break-uri.

Bineînțeles, telefonul are și funcția de fotografii portret și poți alege nivelul de încețoșare al backgroundului de la 0 la 7. Undeva pe la 3 sau 4 este cel mai realist și locul unde nu devine evident că această segmentare a subiectului față de background nu este doar una pur artificială. Astfel de fotografii au ieșit mai bine de cât mă așteptam de la un telefon în această categorie de preț.

Nu există un mod de fotografiere de noapte. Dar chiar și așa fotografiile de noapte sunt decente. În situațiile de iluminare urbană poți obține unele cadre bune, însă să nu te aștepți la prea mult.

Selfie-urile sunt bune pe timp de zi, însă odată cu scăderea luminozității scade și calitatea. În același timp, este foarte posibil să ai imagini „mișcate” dacă lumina nu este bună.

Cu Samsung A50 poți realiza clipuri video 1080p la 30 de cadre pe secundă, slow motion, însă doar la calitate 720p și are o funcție de timelapse.

În teorie, procesorul Exynos suportă filmarea 4K la 30 de fps, dar nu-ți oferă această posibilitate în aplicația de cameră. Ca să filmezi 4K trebuie să descarci o altă aplicație de cameră precum OpenCamera. Nu avem stabilizare optică pentru imagini line, ci doar electronică, însă face o treabă destul de bună.

Samsung A50 e un model atractiv între celelalte telefoane ieftine

Samsung A50 are un procesor Exynos 9610 (10 nm), un procesor grafic Mali-G71 MP3, 4 GB memorie RAM (există versiune și cu 6 GB RAM) și 128 GB spațiu de stocare, cu suport pentru microSD până la 512 GB. Mufa de căști este prezentă, la fel și NFC-ul, iar bateria este de 4000 mAh și suportă fast charging la 15 wați.

Procesorul Exynos 9160 are patru nuclee A73 la 2,3 GHz și patru A53 la 1,7 GHz, ceea ce înseamnă că este destul de puternic pentru orice i-ai da să facă. Am încercat jocuri cu cerințe de sistem mari precum Asphalt 9 sau Elder Scrolls Blades și nu am avut probleme.

În general, aplicațiile merg bine și totul este destul de lin. Totuși, în timpul testelor am sesizat că unele aplicații se deschid ceva mai greu decât mă așteptam sau au un lag pe care nu-l întâlnești la telefoanele scumpe, cu procesoare de top.

În testele sintetice, A50 a obținut un punctaj de 1274 în 3D Mark Sling Shot – OpenGL și 1389 de puncte în Sling Shot – Vulkan, iar în AnTuTu a obținut un scor de 145.461 de puncte. Adică este destul de performant pentru prețul pe care-l plătești pentru el.

Bateria de 4000 mAh a lui A50 este îndeajuns de mare cât să treci o zi fără griji și fără încărcare sau chiar două zile dacă ești mai conservator. Depinde de nivelul de utilizare. De încărcat, se încarcă destul de repede, cam 30% în 30 de minute.

Telefonul are un singur difuzor ce este destul de zgomotos, însă sunetul, la volum maxim, este cam „spart”. O să fie ok să vezi un video pe YouTube, dar nu suficient cât să te bucuri de un film la volum maxim.

Per total, Samsung A50 este un telefon atractiv. Pentru 1500-1600 de lei primești în schimb un telefon cu un ecran mare și frumos de 6,4 inci, un telefon care face fotografii bune în timpul zilei și ai la dispoziție și o cameră ultra wide. În plus, A50 este un telefon care este îndeajuns de performant pentru aplicațiile și jocurile obișnuite.

Samsung A40, telefonul mid-range compact pe care-l vrei

Mi-aș fi dorit ca Samsung A40 să fie o variantă în miniatură a lui A50, dar, din păcate, nu este cazul. Aș fi vrut să am parte de aceeași performanță a lui A50, cât și aceleași camere foto, dar într-un corp mai mic. A40 seamănă la design cu A50, doar că nu are un senzor în ecran și nici trei camere, ci un senzor de amprentă pe spate și două camere foto.

Samsung A40 este un telefon compact care mi-a reamintit cât de plăcut este de folosit un telefon atât de mic. A40 are un ecran cu o diagonală de 5,9 inci. Dacă în trecut un astfel de smartphone era unul măricel, în prezent, datorită muchiilor mici ale display-ului, un astfel de telefon este considerat mic. Drept urmare este excelent de utilizat cu o singură mână.

Este absolut încântător să-l poți folosi cu încredere astfel și să ajungi în mod natural cu degetul la senzorul de amprentă de pe spate și la butoane. Dacă ești una dintre persoanele care consideră că greutatea unui telefon înseamnă produs premium atunci A40 și A50 nu sunt pentru tine.

Ecranul de pe A40 este același de pe A50, doar că este „înghesuit” într-un corp mai mic. Ceea ce face ca densitatea pixelilor să crească și ca imaginile să arate chiar mai contrastante.

Samsung A40 are un procesor Exynos 7885 (14 nm), un procesor grafic Mali-G71 MP2, 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare, dar suportă card microSD până la 512 GB. Are mufă de căști și bateria este de 3100 mAh și se încarcă rapid prin USB-C la 15 wați.

La Samsung A40 performanța este ceva mai redusă decât pe A50, dar și aici am jucat fără probleme Asphalt 9 și Elder Scrolls Blades. Da, aplicațiile nu se încarcă la fel de repede ca pe A50 și nici trecerea dintr-o aplicație în alta nu este la fel de lină, însă nu mi s-a părut o diferență prea mare.

Bateria nu este la fel de generoasă, dar nici nu avea cum datorită mărimii, însă cei 3100 mAh sunt îndeajuns pentru a-ți asigura o zi de funcționare.

Pe spate găsim un sistem de două camere: una de 16 MP (f/1.7), iar alta de 5 MP (f/2.2) de tip ultrawide. În față telefonul are o cameră de 25 MP (f/2.0). La fel ca A50, Samsung A40 poate realiza imagini de calitate în timpul zilei, cu o dinamică a culorilor bună, contrastante și clare. Pe timp de noapte, situația este similară cu cea de la A50.

În schimb, camera ultra wide de pe A40 nu este la fel de bună. Era de așteptat din cauza faptului că este una de doar 5 megapixeli. Aici fotografiile nu sunt foarte detaliate și imaginea este distorsionată la colțuri. Pe timp de noapte ar trebui să renunți la ultra wide pentru că rezultatele nu sunt bune.

Avem și aici acel bokeh pentru fotografiile de tip portret, dar nu mai avem un senzor dedicat pentru asta, iar toată treaba se realizează din software. Rezultatul este sub cel scos de A50, dar chiar și așa pozele portret ies decent.

Samsung nimerește partea de software pe aceste telefoane ieftine

În trecut nu doreai un telefon Samsung pentru software, ci îl cumpărai în ciuda acestui fapt. Compania coreeană a făcut modificări la interfață și OneUI este cel mai bun skin de Android pe care-l poți folosi în prezent. Interfața este intuitivă, plăcut de utilizat și chiar dacă nu sunt fan al acestui stil „cartonish” al pictogramelor, OneUI este un pas în față pentru Samsung. Acest lucru este valabil pentru ambele smartphone-uri.

Ai dark mode, ai digital balance și tot ce aduce nou Android Pie. Ce nu mi-a plăcut, în schimb, este sistemul de navigare prin gesturi implementat de Samsung. E oribil și ar trebui să rămâi la sistemul de navigare prin butoane pentru smartphone-urile Samsung.

Samsung A4o și Samsung A50 sunt telefoane care se descurcă surprinzător de bine pentru această categorie de preț. Dacă ar fi să aleg între cele două atunci aș merge pe Samsung A50 pentru camera foto și bateria mare, dar dacă aș fi interesat doar de utilizabilitate și design atunci A40 este perfect.