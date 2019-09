Telefoane ieftine la eMAG: cum prinzi prețuri mai mici cu până la 60%?

eMAG vrea să te țină în formă pentru Black Friday. Altfel nu-mi explică noua campanie cu reduceri. Promite prețuri cu până la 60% mai mici și cele mai bune reduceri sunt la telefoane. De acolo am selectat câteva modele numai bune.

Între 17 și 19 septembrie, eMAG derulează campania Revoluția Prețurilor. Promite că duce reducerile până la 60%, dar vestea și mai mare e că sunt acoperite aproape toate categoriile de produse. Ai laptopuri, telefoane, electronice și electrocasnice, rechizite și chiar fashion.

Mai jos am ales câteva telefoane cu Android, și nu numai, ca să alegi acum și să nu-ți pară rău.

Telefoane mai ieftine la eMAG de Revoluția Prețurilor

Cel mai bine e când prinzi un telefon premium la preț bun. Așa e cazul cu OnePlus 6T la eMAG. Telefonul a fost lansat în toamna lui 2018 și încă se descurcă excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și încă merge formidabil. Acum primește și cel mai nou Android, astfel că sigur se va bucura de un așa cadou. Îl prinzi la un preț excelent aici.

Nu poți rata Samsug Galaxy S10 la un super preț acum. eMAG îl listează cu 26% reducere și ca hardware telefonul stă excelent. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și trei camere foto ca să surprinzi tot ce-ți place. Îl găsești aici cu cea mai mare reducere.

eMAG are în ofertă și un super smartphone. E vorba de Honor View 20. Are procesorul Kirin 980, 8 GB de memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,4 inci Full HD+. Telefonul are și mufă de căști, și port USB-C, iar bateria este de 4.000 mAh. În versiunea cea mai performantă îl găsești aici.

Samsung Galaxy M20 e un model dintr-o serie nouă. Acum a ajuns la eMAG cu super preț. Beneficiază de 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM, un ecran de 6,3 inci, dar și un port USB-C pentru încărcare. Cea mai bună parte e că telefonul are o baterie de 5.000 mAh. Îl iei de aici fără regrete.

Probabil îți dorești iPhone 11, dar acel telefon o să coste o groază. Așa că mai bine arunci o privire pe iPhone Xr. Telefonul din urmă cu un an are acum reducere la eMAG. Are 64 GB stocare, o cameră foto foarte bună, Face ID și va primi iOS 13. Îl prinzi aici cu reducere de zile mari.