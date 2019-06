Telefoane la preț de „pomană”: modele ieftine de la Samsung și Huawei

Până să fie în discuție blocarea Huawei de către americani, această companie concura cu Samsung pentru primul loc. Până vor fi clare detaliile în disputa cu America, sunt câteva telefoane pe piață, la preț bun, pe care să le iei în calcul.

Am căutat aceste telefoane și la resigilate, că sigur nu merită să dai prea mult pe ele. Ține însă cont că ele își fac treaba, doar că nu sunt la fel de performante ca cele scumpe la anumite capitole. De exemplu, camera foto e decentă, dar nu vei obține aceleași imagini. Iar bateria e bună, dar nu se încarcă wireless – în caz că aveai nevoie.

Telefoane ieftine de la Samsung și Huawei (și un bonus)

Huawei P Smart e unul dintre acele telefoane care se remarcă cu ușurință. Are 3 GB memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Telefonul are două camere principale pe spate, iar ecranul este de 5,65 inci Full HD+. Unde mai pui că bateria este de 3.000 mAh și dispune de suport pentru card microSD. Telefonul la preț mic e disponibil aici.

De cealaltă parte avem un Samsung Galaxy M20. Are 64 GB spațiu de stocare și un design care arată foarte bine a ajuns la cel mai mic preț din ultima vreme. Acest model nu poate fi ratat când vine vorba de preț. Telefonul e nou, proaspăt lansat anul acesta, are hardware onorabil și primește actualizări direct de la Samsung. Îl poți cumpăra la un preț bun de aici.

Un alt Huawei care intră lejer pe listă este P20 Lite. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,84 inci Full HD+. Modelul mai dispune de port USB-C, două camere principale și-o baterie de 3.000 mAh. E aici cu preț mic în această perioadă.

O recomandare importantă este Samsung Galaxy A50. E un model introdus recent în oferta din România. Are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și ecran generos de 6,4 inci cu rezoluție Full HD+. Acest model are și trei camere foto pe spate: 25 + 8 + 5 megapixeli, pentru cadrele perfecte din călătorii. Are și o baterie de 4.000 mAh. Îl iei cu un preț excelent de aici.

Ca bonus, am găsit și un Nokia 5.1 Plus. Are ecran de 5,86 inci HD+, 2 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu intern de stocare. Folosește USB-C ca port de încărcare și are două camere pe spate. Bateria este de 3.060 mAh. Prețul bun pentru un așa telefon îl ai aici.