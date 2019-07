Telefoane ieftine de la Samsung pentru care românii nu trebuie să facă credit

Samsung are telefoane de top extraordinare, dar s-ar putea să nu intre în bugetul tău. Ce faci atunci? Ei bine, ai nevoie de modele mai ieftine, dar bune. Așa că am făcut o listă pentru tine să știi ce să alegi și de ce să le preferi pe acestea.

Cele mai tari telefoane Samsung cu preț de bun-simț

Cu un preț de aproape trei ori mai mic decât al modelelor premium, Samsung Galaxy A70 e un smartphone care își face treaba. Are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, adică fix cât ai și pe modele de vârf. Ecranul are 6,7 inci Full HD+, iar bateria este de 4.500 mAh. Partea și mai bună e că are trei camere foto pe spate: 32 MP, 5 MP și 8 MP. E disponibil acum cu preț redus.

Un pic mai jos, când vine vorba de preț, e Samsung Galaxy A50. Dar acest telefon nu dezamăgește prin specificații. Are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, ecran de 6,4 inci Full HD+ și pe spate are trei camere foto: 24, 8 și 5 MP. Vestea mai bună pentru tine e că prețul e mai mic ca niciodată.

Dacă vrei ceva cu adevărat ieftin, nu poți rata Samsung Galaxy A10. Are 2 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, ecran de 6,2 inci HD+ și o baterie de 2.400 mAh. Iar prețul e atât de mic, încât ți-l permiți și cu salariu minim pe economie.

Bonus: dacă vrei ceva să rupă gura târgului, bine, există și așa ceva. Tot ieftin, mai ieftin decât modelele de vârf, dar cu adevărat spectaculos. E vorba de Samsung Galaxy A80 cu 8 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, ecran de 6,7 inci Full HD+ și are un mecanism ingenios pentru cameră. Practic, folosești camerele de pe spate pentru selfie. Iar pe spate are așa: 48 MP și 8 MP. Telefonul abia a intrat pe piață și deja e wow.