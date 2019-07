Telefoane Huawei ieftine: 5 modele bune care îți lasă bani și de shaorma

Sunt o mulțime de telefoane bune, dar cele mai multe sunt și scumpe. Tocmai de aceea acum am căutat acele telefoane Huawei ieftine. Costă puțin, dar își fac treaba pe care ar trebui s-o facă un smartphone.

Înainte de finalul anului, producătorul Huawei va avea încă un telefon nou lansat pe piață. E vorba de un model din seria Mate. Cu siguranță va fi bun, dar și scump. Tocmai de aceea, înainte de acel moment, am căutat acele telefoane Huawei ieftine pe care să te bazezi. Am setat ca preț maxim 1.500 de lei și le-am căutat în piața liberă. La operator cu siguranță sunt mai ieftine, dar ești legat de abonament pentru un an sau doi.

Modelele de aici sunt resigilate. Asta înseamnă că le-a fost deschisă cutia, dar ele sunt aproape impecabile. La fiecare dintre ele afli dacă prezintă semne de uzură sau nu. Prețul e judecat pe ce apare în lista de resigilate.

Telefoane Huawei ieftine de cumpărat vara asta

Huawei P20 a fost o surpriză plăcută în 2018 și încă face impresie bună și acum. Intră lejer în lista de telefoane Huawei ieftine și încă are un hardware bun, mai ales camera foto. Telefonul e disponibil aici cu o reducere impresionantă.

Un model ieftin care s-a remarcat mult anul acesta este Y6. Costă puțin, are 2 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de peste 6 inci. Prețul a ajuns acum la cel mai mic nivel.

Între aceste telefoane Huawei ieftine n-ai cum să ignori P30 Lite. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, suficient pentru toate pozele din vacanță, dispune de 4 GB memorie RAM și are un ecran de peste 6,1 inci. Iar acum are cel mai bun preț la care să-l cumperi.

Huawei Mate 20 Lite a fost introdus în toamna lui 2018 și încă se descurcă onorabilă. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 3.750 mAh. De aici îl iei la cel mai bun preț.

În fine, un Huawei P Smart 2019. Are 64 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM și ecran de 6,2 inci. Îl cumperi de aici la reducere.