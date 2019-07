Telefoane Huawei cu preț redus care înlocuiesc aparatul foto în vacanță

Huawei are câteva telefoane foarte bune care să îți înlocuiască aparatul foto. Dintre ele am ales câteva care au și intrat cu preț redus.

La fix pentru vacanță, au intrat oferte eMAG la numeroase categorii de produse. Nu putea lipsi telefoanele și dintre cele disponibile am ales câteva modele Huawei. Rulează cele mai noi versiuni de Android și au un ansamblu foto-video foarte bun.

Telefoane Huawei cu preț redus pe care să le iei acum

Nu e vândut sub marca Huawei, dar este un telefon pe măsură. E vorba de Honor View 20. Acest model cu 8 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare e produs de Huawei, dar vândut sub marca Honor. Are Android, rulează toate aplicațiile care îți plac și prețul de acum e foarte mic. Îl prinzi cu reducere de 18%.

Nu te poți aștepta la o scădere prea mare de preț pentru cel mai nou model, dar ai o ofertă acum. E vorba de Huawei P30 Pro cu trei camere foto foarte bune. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, așa că poți stoca mii de poze, 8 GB de memorie RAM și un design extraordinar. Îl poți cumpăra acum cu preț redus.

Cel mai bun moment e când un telefon premium are un preț mai mic. De exemplu, Huawei P20 Pro are o scădere cu 23%. Camerele foto au rămas la fel de bune, are cel mai nou Android, folosește 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Îl prinzi la super preț aici.

În fine, unul dintre cele mai lăudate telefoane de la Huawei este Mate 20 Pro. Acest model a fost anunțat în toamna lui 2018 și încă face față oricărei provocări. Modelul dispune de 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și trei camere fenomenale. Totodată, rulează cel mai nou Android, ca să nu-ți faci griji. E disponibil acum cu reducere de 25%.