Telefoane Digi ieftine: iei Samsung la zero lei și nu numai

Digi | RCS-RDS te ajută să nu regreți c-ai spart toți banii pe vacanțe. Așa că poți lua și un telefon bun, la preț mic, dar și să ai vacanța dorită. Lista cu telefoane Digi ieftine te ajută să alegi mai ușor.

Am ales câteva modele Samsung, dar și de la alți producători. De exemplu, o variantă ar fi Motorola One Vision. E un telefon de buget cu o cameră de 48 de megapixeli și cu un ecran îngust, numai bun pentru filme. Ai zero lei avans și o rată lunară de 58 de lei.

Dacă vrei și mai ieftin, poți alege un Motorola G7 Power. Are o baterie de 5.000 mAh, care te ține două-trei zile. Rata lunară pe factura Digi este de 35 de lei. Apoi Xiaomi Redmi 6 este disponibil pentru 22,5 lei pe lună.

Ziceam de Samsung, iar aici nu poți ignora modelul Samsung Galaxy A50. Ai un avans zero și plătești 62,5 de lei pe lună. La polul opus e cel mai bun telefon al momentului: Samsung Galaxy S10 Plus de 128 GB. Dai un avans de 215 lei și pe lună ai de plătit 166 de lei. E aproape mărunțiș dacă e să compari cu ce poate oferi acest telefon. În fine, tot de la Samsung, nu poți greși dacă alegi Galaxy S10e 128 GB de la Digi. Dai 311 de lei avans și câte 112 de lei pe lună.

Telefoane Digi ieftine și cum pui mâna pe ele

Grupul Digi | RCS-RDS a revenit cu campania aceasta ca să atragă oameni prin portare. Iei telefoane Digi ieftine prin campania „Oferta verii” și-ți rămân bani și de vacanță.

Vii cu numărul în rețeaua operatorului și ai telefoane în rate, fără dobândă, și cu avans mai mic sau mai mare. Contează foarte mult ce model vrei să cumperi. Dacă tot te bagi la rate măcar să fie unul bun. Ca finanțare sunt două variante prin două bănci cu prezență locală: ING Acum și UniCredit Consumer Financing.

Sunt 24 de rate egale, comisioane zero și se acordă pe loc în magazinele operatorului. Abonamentul Digi, dacă iei unul singur, costă doar cinci euro pe lună. Ca să cumperi orice telefon de la operator, prin acest sistem de rate, trebuie să ai cetăţenie română şi domiciliu in România. Mai trebuie să ai minimum 18 ani și maximum 61 de ani (pentru femei) sau 63 de ani (pentru bărbaţi) și venituri de minimum 1.000 lei, din salarii sau pensii.

Oferta e valabilă doar până pe 31 iulie. Ai toate detaliile pe site.