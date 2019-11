Tăieri de prețuri la eMAG: telefoane, televizoare și laptopuri mai ieftine

Reducerile pe care eMAG le-a băgat acum probabil nu se vor putea compara cu cele de Black Friday. Produsele acestea au însă un avantaj: nu-i așa bătaie de cap să le cumperi, cum va fi în dimineața de 15 noiembrie. Așa că ți-am făcut o listă scurtă.

Campania eMAG cu cele mai vândute produse scoate în față produsele pe care oamenii le-au tot cumpărat în ultima perioadă. De la De la telefoane Samsung sau Huawei până la televizoare Nei sau mașini de spălat și produse de îngrijire personală. Lista de aici e însă pe electronice.

Reducerile eMAG la cele mai vândute produse

Vor mai fi telefoane Samsung în 2019, dar acum ai cea mai bună variantă sub forma lui Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl poți cumpăra cu preț mai mic de aici.

Ca laptop performant, Lenovo are în oferta eMAG un model Legion cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i5, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce 1660 Ti. Laptopul e disponibil cu preț redus aici.

Un telefon ceva mai ieftin de la eMAG este Nokia 7.2. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primeșt actualizare la Android 10. Acum îl poți avea cu preț bun.

Pentru laptopuri, ține cont și de Acer Nitro 7 de la eMAG. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. E disponibil cu reducere aici.

Mai poți trece pe listă și OnePlus 7T. E proaspăt lansat și e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. E disponibil în România la același preț ca în afară.