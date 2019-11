Surpriza eMAG la o săptămână după Black Friday: ofertele sunt live acum

Dacă ai stat cu ochii pe eMAG de Black Friday știi că au fost prețuri bune la telefoane. Dar magazinul revine cu reduceri considerabile. Astfel, telefoanele Samsung sunt la mare ofertă.

Cu o lună până la Crăciun, eMAG a lansat o campanie splendidă: Parada beneficiilor. Sigur, e legată de 1 decembrie, de paradă, dar ce ar trebui să te intereseze e că sunt reduceri considerabile. Telefoane Samsung, Huawei și nu numai sunt acum la mega ofertă.

Ce poți să iei cu preț mic de la eMAG

Nokia 7.2 e un telefon pe care să-l alegi oricând. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, un ecran rezonabil, Android pur cu actualizări la zi și e la mare reducere acum. Îl prinzi aici cu preț mic.

Samsung Galaxy A30s e un telefon pentru care prețul face toată promovarea. eMAG are versiunea cu 64 GB spațiu de stocare. Îl găsești aici cu 24% reducere.

eMAG are în ofertă, cu o reducere ca de Black Friday, un Samsung Galaxy A80. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, un ecran imens și vestea cea mai bună e că n-are cameră de selfie. De fapt, are, dar acestea e cea principală, de pe spate, că telefonul are un mecanism robotizat de folosire a camerei pentru selfie. Îl găsești aici cu preț excelent.

iPhone 7 de 32 GB e încă o alegere bună. eMAG are versiunea neagră la preț mai mic. E rezistent la apă, a primit o actualizare a sistemului de operare, are scanner de amprentă și încă-și face treaba în următorul an. Îl găsești aici cu preț mic.

În fine, cel mai bun preț îl are eMAG la un Samsung Galaxy S10e. Acesta e cel mai mic model din seria de anul acesta, are ecran de 5,8 inci, dar are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. Iar acum e la reducere de zile mari.