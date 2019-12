Surpriza eMAG cu o zi înainte de Moș Nicolae: ce are pe site?

eMAG va avea o lună plină cu reduceri. A pornit de la Black Friday și acum, săptămână de săptămână, mai bagă câteva ceva. Așa e cazul și cu ce se întâmplă acum cu site-ul magazinului. Găzduiește o săptămână nouă cu produse la prețuri bune.

După campania cu parada beneficiilor, eMAG a revenit cu una clasică: eMAGIA Sărbătorilor. Cum te-ai aștepta, produsele electronice și electrocasnice au cele mai mari reduceri, dar sunt oferte și la produse de îngrijire, și la cele pentru casă. Mai jos am făcut o listă sumară cu ce-ai putea cumpăra.

Ce să cumperi la preț mai mic de la eMAG acum

O ofertă care iese în evidență acum este la iPhone Xs de 64 GB. Telefonul a fost lansat în 2018, dar încă are camere foto și hardware bune pentru următorii ani. Totodată, are cel mai nou sistem de operare. Îl poți cumpăra cu preț mai mic de aici.

Când vine vorba de telefoane bune cu preț mic, eMAG are un Galaxy S10e lansat la începutul anului. Are ecran de 5,8 inci, dar are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. E băgat cu reducere specială.

Dacă vrei un laptop bun de gaming, ai la eMAG o reducere mare la un model Acer. E vorba de Nitro 5 cu Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM, 512 GB spațiu de stocare, dar și placă video dedicată. Iar prețul e acum prea bun să-l ignori.

Un alt telefon care se remarcă în oferta eMAG e Huawei P30 Pro. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Prețul e mai mic acum.

iPhone 8 Plus cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,5 inci, două camere foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. Unde mai pui că are și scanner de amprentă. E disponibil cu reducere mai mare aici.

În fine, un alt laptop la care să fii atent este un VivoBook de la ASUS. Are procesor Intel Core i5, ecran de 14 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare pe SSD. Iar prețul e cel mai bun din ultima vreme aici.