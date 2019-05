Super telefoane cu prețuri atât de mici, că tot românul își permite

A trecut perioada reducerilor de Paște, dar sunt pe stoc telefoane la prețuri încă excelent. Am ales câteva, ca să nu zici că n-ai de unde să iei ceva bun.

Cea mai bună veste, înainte de vară, e că scad prețurilor unor telefoane lansate în toamnă. Astfel, ajungi să iei modele foarte bune, dar la preț mult mai mic. În acest caz țin să menționez telefoane de la Samsung, de la Huawei și nu numai. Ideea e că-și fac treaba și le-am ales pe cele cu preț de sub 1.000 de lei (cu o excepție).

Telefoane cu super preț, de zici că-i Black Friday

Pur și simplu nu poți ignora Honor 10 Lite. Are 3 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6,2 inci Full HD+, dar și o baterie de 3.400 mAh. Unde mai pui că e sub 1.000 de lei și nou, iar la resigilate mai câștigi niște bani. Îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy A6 Plus s-a dat foarte repede. Din fericire, mai sunt câteva unități resigilate. Are un ecran de 6 inci Full HD+, are 3 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Totodată, are și-o baterie de 3.500 mAh. Telefonul poate fi cumpărat de aici.

De la resigilate am ales și un Nokia 6.1 din 2018. Ca hardware încă se ține bine, dar ca preț e excelent. Astfel, are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare, ecran de 5,5 inci Full HD, are și-o baterie de 3.000 mAh și poți folosi căști clasice, pentru că are și mufă de 3,5 mm. Telefonul poate fi cumpărat mai ieftin de aici.

Huawei Mate 20 Lite a fost anunțat odată cu Mate 20 Pro. Acest model, pe lângă prețul foarte bun, are și un hardware rezonabil. Astfel, vorbim de 4 GB de memorie RAM, 64 GB spatiu de stocare, ecran de 6,3 inci și o baterie de 3.750 mAh. Aceasta e și excepția. E mai mult de-o mie de lei, dar merită. Poți cumpăra acest model de aici.