Super eMAG la telefoane Samsung, Huawei de-ți vine să cumperi tot

În ultima zi de iarnă, ofertele eMAG te pregătesc cu adevărat de primăvară. Sunt telefoane Huawei, Samsung și nu numai pe care să le cumperi și să-ți faci viața aia bună.

Din tot ce listează eMAG pe site-ul său am ales câteva telefoane bune pe care să le cumperi și să nu regreți. Samsung și Huawei sunt cele mai populare, dar asta nu înseamnă că-s singurele. Așa că am aruncat o privire pe ce reduceri sunt, dar, mai ales, unde câștigi tu mai mult. Lista de mai jos te ajută să te decizi la ceva.

Telefoane Samsung, Huawei și nu numai la super preț la eMAG

Cea mai bună alternativă la Samsung Galaxy S10 Plus, dacă n-ai bani de el, e un Galaxy Note 9 – acum cu un preț și mai mic. Acest model are 128 GB stocare și 6 GB memorie RAM, iar pe spate sunt două camere foto. eMAG îl are și la resigilate ca să faci economie și mai mare.

Samsung Galaxy S9 Plus a ajuns la eMAG cu reducere considerabilă. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și două camere foto principale. Unde mai pui că deja a primit actualizare la Android Pie cu noua interfață creată de Samsung. Poți cumpăra telefonul acum și să nu regreți că n-ai luat Galaxy S10 Plus.

Huawei P20 Pro a fost destul de lăudat în 2018 datorită camerei foto. Acum începe să fie lăudat datorită prețului, care a scăzut destul de mult, mai ales la eMAG. Are 128 GB stocare, ca Samsung Galaxy S10 Plus, are 6 GB memorie RAM și trei camere foto, iar eMAG îl are la resigilate. Poți cumpăra telefonul de aici.

Am completat lista cu un telefon popular, dar mai puțin întâlnit în România. E vorba de OnePlus 6 lansat în vara lui 2018. Are o reducere la eMAG și un hardware foarte bun, unde menționez stocarea de 128 GB, 8 GB de memorie RAM, dar și ecranul de 6,3 inci. Prinzi telefonul la reducere aici.