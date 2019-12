Sunt pe site-ul eMAG în Ajunul Crăciunului: ce oferte mai prinzi acum?

Cu doar o zi înainte de Crăciun, eMAG încă are site-ul plin cu oferte. Am ales câteva dintre ele, dacă vrei să mai cumperi ceva.

eMAGIA Sărbătorilor a fost una dintre cele mai longevive campanii cu reduceri la eMAG. A completat seria reducerilor de după Black Friday și pentru mulți a fost o ocazie numai bună să facă acele cumpărături de Crăciun pentru cadouri și ce mai aveau nevoie. Dacă acum mai cauți ceva, ofertele sunt încă online, iar mai jos ai câteva recomandări.

Oferte de care să mai profiți acum la eMAG

Dacă vrei un telefon foarte ieftin, dar cât de cât bun, atunci poți alege un Nokia 2.2. Are 16 GB spațiu de stocare, 2 GB memorie RAM și un ecran de 5,7 inci. Telefonul poate fi cumpărat acum la prețul de 400 de lei.

Samsung Galaxy Note 10 cu 256 GB și 8 GB memorie RAM e un fel de chilipir de care sigur trebuie să profiți. eMAG are modelul cu ecran mai mic, dar cu aceleași funcționalități ca oricare Note. Totodată, ai Android 10 deja pe el, actualizarea a venit. Telefonul îl găsești cu preț foarte bun.

Printre produsele eMAG am găsit și un laptop de gaming de la MSI. Are procesor Intel Core i5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare pe SSD. Da, are și placă video: GeForce GTX 1050 Ti cu 4 GB memorie RAM. Poți cumpăra acum cu preț mai mic.

Nokia 7.2 e un telefon lansat anul acesta, iar eMAG îl are la preț bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț mic.

eMAG are și un laptop de la Acer. E un Swift 3 cu ecran de 14 inci, Full HD, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare. E acum în ofertă.