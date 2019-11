Se întâmplă la eMAG în aceste zile: prețurile au intrat la apă

eMAG te pregătește pentru decembrie cu tot felul de produse băgate acum la mare ofertă. E vorba de telefoane, laptopuri, produse pentru casă, electrocasnice și nu numai. Aici am ales câteva dintre ele.

Parada beneficiilor e campania eMAG prin care bagă tot felul de reduceri între 25 noiembrie și 2 decembrie. Ai telefoane, televizoare, laptopuri, mobilă pentru casă și chiar produse pentru îngrijire personală. Campania de acum, după cum îi e și numele, are legătură cu 1 decembrie, ziua națională a României.

Reducerile eMAG de care să profiți acum

iPhone 7 de 32 GB e o alegere bună chiar și pe final de 2019. eMAG are versiunea neagră la preț mai mic. E rezistent la apă, a primit o actualizare a sistemului de operare, are scanner de amprentă și încă-și face treaba în următorul an. Îl găsești în campania de acum cu preț mic.

Dacă vrei un laptop nou, Acer are un laptop Nitro 7 la eMAG acum disponibil cu preț ceva mai mic. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. Prinzi reducerea de zile mari chiar aici.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț mult mai bun.

Samsung Galaxy S10 e versiunea cu ecran mai mic, dar același hardware. Acest model din oferta eMAG are o reducere de 30% și are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are trei camere foto principale, un ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED și are acum cel mai bun preț. Îl poți cumpăra de aici la preț foarte bun.

Un laptop care se remarcă este ASUS ROG Strix cu Intel Core i7. Are ecran de 15,6 inci Full HD și 8 GB de memorie RAM. Totodată, laptopul are și 256 GB stocare pe SSD și o placă grafică Nvidia GTX 1660Ti. Prinzi acest produs la super preț.