Samsung S10 accesibil la eMAG: preț redus ca de Black Friday

eMAG a avut Black Friday doar pe 15 noiembrie, dar Samsung Galaxy S10 încă e la preț bun. Am selectat pentru tine modelele pe care le poți lua fără probleme cu preț redus.

Reducerile eMAG continuă cu Crazy Sale. Chiar dacă nu mai sunt atât de multe produse sau prețuri ca cele de Black Friday, dacă vrei un Samsung Galaxy S10 poți găsi la prețuri bune. Acest model a fost lansat în primăvara lui 2019 și în curând va primi actualizare la cel mai nou sistem de operare.

Samsung Galaxy S10 cu preț redus la eMAG după Black Friday

Cel mai bun preț este pentru Samsung Galaxy S10 Plus. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, e disponibil în mai multe nuanțe de culoare, în special roșu, are 8 GB memorie RAM și unul dintre cele mai bune ecrane de pe telefoanele moderne. Îl poți cumpăra cu reducere de 36% acum.

Samsung Galaxy S10 e versiunea cu ecran mai mic, dar același hardware. Acest model din oferta eMAG are o reducere de 30% și are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are trei camere foto principale, un ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED și are acum cel mai bun preț. Îl poți cumpăra de aici.

Al treilea telefon din seria asta este Galaxy S10e. E cel mai mic telefon din serie, dar nu stă prost când vine vorba de hardware. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran de 5,8 inci pentru cei care nu vor un telefon cu ecran prea mare. eMAG îl are cu 25% reducere. Îl poți cumpăra de aici.

În campania eMAG Crazy Sale este și Samsung Galaxy Note 10 Plus. E cel mai nou model al producătorului, dar și cel mai scump. Acest model are 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM și un ecran imens. Unde mai pui că-i singurul telefon premium cu stylus, acel S Pen care are diverse funcționalități. Are preț redus aici.