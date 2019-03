Samsung cu prețuri excepționale la eMAG: reduceri la telefoane de top

eMAG a pornit o campanie nouă de reduceri și vedete sunt telefoanele Samsung. Ai prețuri excelente și chiar la modele deosebite.

Am căutat prin tot ce listează eMAG odată cu Stock Busters ca să văd ce telefoane Samsung merită. Am găsit câteva modele deosebite, dar a fost și reducerea destul de importantă. Mai jos găsești o listă cu cele mai bune modele pe care să le iei.

Telefoane Samsung cu prețuri excelente la eMAG

N-avea cum să nu fie primul: Samsung Galaxy Note 9. E un telefon excelent din 2018 cu un hardware suficient de bun pentru următorii doi ani. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și e acum la un preț excelent la eMAG. Are reducere de 26% și prețul e cât un Samsung Galaxy S10e. Îl poți cumpăra de aici.

În colecția eMAG e și un Samsung Galaxy S9 Plus cu 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și două camere foto. Ecranul e impresionant, dar și performanța foto-video. Dar unde excelează acum telefonul e la sistemul de operare. Are Android Pie cu interfața One UI. Iar reducerea de la eMAG nu poate fi ignorată. Găsești telefonul aici.

Mai poți pune în coșul de cumpărături și un Galaxy A9 cu patru camere foto. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un ecran imens. eMAG are reducere de 20%, adică cea mai bună veste. Poți cumpăra modelul de aici.

Pentru buget, eMAG are reducere de 28% la Samsung Galaxy J6 Plus. Are 32 GB spațiu de stocare, 3 GB de memorie RAM si un ecran de 6 inci. Telefonul poate fi cumpărat de aici la preț mic.

Mă rog, dacă nu-ți place Samsung, am o alternativă: OnePlus 6T cu 256 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și un ecran cât de cât rezonabil. Dar cea mai bună veste e că prețul telefonului s-a dus acum la sub 3.000 de lei, iar ca hardware oferă o mulțime de dotări de vârf. Poți cumpăra acest model de aici.