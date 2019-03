Telefoane Samsung, Huawei atât de scumpe, că plângi de cum vezi prețul

eMAG listează câteva modele Samsung și Huawei cu prețuri serioase. Stai liniștit, e și iPhone pe listă, în caz că voiai unul.

Aici găsești, de regulă, recomandări cu produse la ofertă listate de eMAG. De data aceasta am ales o ordine descrescătoare a prețurilor, cu telefoane de la Samsung, Huawei și Apple. Nu știm dacă fac și cartofi prăjiți, sau spală vasele, dar știm că e bine să cunoști și ce-i la capătul opus al telefoanelor „de buget”. Și, ei bine, sunt câteva modele.

Telefoane Huawei, Samsung și Apple la eMAG pentru cei care nu țin la bani

Nu putea deschide lista altul decât Huawei Mate 20 Pro Porsche Design. Are 8 GB de memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare, dar cu siguranță ieși în evidență cu așa ceva. Are Android Pie, rezistă la apă, are trei camere foto și un ecran imens. Are și o baterie de 4.200 mAh. Îl poți cumpăra de aici, e ultimul pe stoc.

Samsung se ține tare și-a băgat anul acesta Galaxy S10 Plus cu 12 GB de RAM și 1 TB spațiu de stocare. eMAG are modelul. E cu spate din ceramică, rezistă la zgârieturi și are practic tot ce poate Samsung să ofere mai bun. Are trei camere foto și e cât se poate de premium. Poți plasa o comandă aici.

N-ar putea fi un top complet fără Apple, iar eMAG are modelul iPhone Xs Max cu 512 GB și ecran de 6,5 inci disponibil. Prețul, că-ți vine să crezi sau nu, are și o reducere în perioada asta. Telefonul are două camere, se încarcă wireless și ecranul e aproape cel mai bun. Poți cumpăra telefonul de aici.

Am deschis cu Huawei, dar închid cu Samsung. Mai precis, cu Galaxy Note 9 care a ajuns la o reducere substanțială la eMAG. Are 512 GB spațiu de stocare, e dual SIM și ecranul e de 6,4 inci. Are și două camere foto, să prinzi tot ce vrei. Aici găsești oferta cu telefonul.