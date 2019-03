Samsung, Huawei la eMAG au prețuri atât de bune, că nu le poți ignora

Poate că la eMAG nu-i Black Friday în fiecare zi, dar este o categorie în care prețurile sunt mereu excelente, mai ales la Samsung și Huawei.

Cea mai tare categorie de pe site-ul eMAG e cea cu resigilate. Sunt produse comandate de cineva, le-a desfăcut pachetul original, dar le-a returnat. Implicit, prețul a scăzut. Poți profita tu de el la telefoane Huawei și Samsung. Am căutat câteva oferte și le-am ales pe un criteriu crucial. Trebuie să fie telefoane care vor fi bune și peste un an. Lista de mai jos o să te ajute.

Telefoane Samsung, Huawei cu prețuri prea bune la eMAG

Samsung Galaxy S9 Plus încă e un super telefon. Are 6 GB de memorie RAM, două camere foto și un ecran fenomenal. Iar eMAG are acum la preț predus versiunea cu 256 GB spațiu de stocare. Pretul nu o să fie mult timp redus, că telefoane de tipul ăsta se dau repede. Poți cumpăra acest model de aici.

Am găsit și un iPhone X la preț bun. De unde la început sărea de 5.500 de lei, acum eMAG îl are aproape de două ori mai ieftin. E versiunea cu 64 GB spațiu de stcare, are două camere foto și rulează deja cel mai nou sistem de operare. Poți cumpăra telefonul de aici.

Când vine vorba de Huawei, P20 Pro nu poate fi ignorat. Sigur, vine modelul nou acum, dar prețul la eMAG e prea bun pentru telefonul din 2018. Are trei camere foto, 128 GB spațiu de stocare și 6 GB de memorie RAM. Telefonul a trecut la cel mai nou Android, așa că te bucuri de cele mai bune opțiuni. Îl poți cumpăra la preț bun de aici.

În fine, un alt Samsung: Galaxy Note 9. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și două camere foto. E, totodată, unul dintre cele mai performante telefoane pe care producătorul le are. eMAG îl listează cu preț mai mic acum. Îl cumperi de aici.