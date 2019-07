Samsung, Huawei la super prețuri: oferte care scot soarele din nori

În timp ce Samsung și Huawei concurează pentru primul loc la nivel mondial, tu, ca utilizator, nu poți decât să te bucuri: scad prețurile. Așa e cazul și cu ofertele de acum.

Cele mai bune telefoane pe care le poți folosi nu trebuie să fie și cele mai scumpe. Așa e cazul cu unele modele de la Huawei și Samsung care te surprind prin calitate la preț mic. Am căutat prin ofertele eMAG ca să-ți aduc mai aproape acele modele pe care să le iei.

Samsung și Huawei la prețuri mici

Honor View 20 își face mereu loc pe astfel de liste. Este un brand al Huawei și View 20 este un telefon atrâgător care beneficiază de cel mai performant procesor al companiei. Are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are o cameră de 48 MP, dotată cu inteligență artificială, iar cea frontală este de 25 MP. Îl poți cumpăra de aici.

De cealaltă parte, Samsung Galaxy M30 e tipul acela de smartphone care nu distruge bugete. Are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB de memorie RAM și un design care te face să crezi că ai în mână un flagship. Telefonul poate fi cumpărat de aici.

Huawei P30 Pro trebuia să-și facă loc. Da, nu este ieftin, însă este un telefon foarte bun: performant, face fotografii bune și autonomia bateriei este de invidiat. Fie aștepți să se lanseze Huawei Mate 30 Pro și eventual să mai scadă prețul, fie îl cumperi acum la un preț bun.

Lista pentru telefoane de la sud-coreeni trebuie să conțină și modelul Samsung Galaxy A50. Are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și ecran generos de 6,4 inci cu rezoluție Full HD+. Acest model are și trei camere foto pe spate: 25 + 8 + 5 megapixeli, pentru cadrele perfecte din călătorii. Are și o baterie de 4.000 mAh. Cumperi acest model la preț deosebit de aici.

Samsung Galaxy A70 e un smartphone care livrează mai mult decât ai crede. Are 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare, adică fix cât ai și pe modele de vârf. Ecranul are 6,7 inci Full HD+, iar bateria este de 4.500 mAh. Partea și mai bună e că are trei camere foto pe spate: 32 MP, 5 MP și 8 MP. Prețul e bun.

Bonus: Xiaomi Mi 9 intră la categoria de smartphone cu hardware de top, la un preț foarte bun. E un smartphone cu 6 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare, un procesor de ultimă generație, Snapdragon 855, și trei camere foto pe spate, inclusiv una de 48 MP. Poți cumpăra chiar acum.