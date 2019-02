Samsung Galaxy S10 Plus vs. S9 Plus: pe ce să-ți dai banii anul acesta

Samsung Galaxy S10 Plus e un telefon impresionant, fără îndoială, dar să zicem că prețul ți se pare prea mare și te gândești al Galaxy S9 Plus. Ei bine, comparația asta te ajută să vezi ce câștigi pentru un cost mai mare.

Samsung Galaxy S10 Plus, în două versiuni, are avantajul unui spate din ceramică ceva mai rezistent la zgârieturi decât sticla de pe Galaxy S9 Plus. Mai mult, dat fiind că are un ecran perforat Infinity-O, asta face ca în aproximativ aceleași dimensiuni să ai un ecran mai mare. De la 6,2 inci la 6,4 inci nu e mare diferență, dar e un câștig pentru gaming și streaming video.

Samsung Galaxy S10 Plus are cel mai mare avantaj când vine vorba de camerele foto. În timp ce Galaxy S9 Plus a introdus camerele duale pe telefoanele Samsung, Samsung Galaxy S10 Plus duce lucrurile și mai departe: are trei camere. Astfel, ai un modul de 12 megapixeli cu diafragmă variabilă (f/1.5-f/2.4), o cameră pentru zoom de 12 MP f/2.4 și noutatea e camera de 16 MP f/2.2 pentru poze ultra wide, unde poți să cuprinzi mai mult.

Samsung Galaxy S10 Plus mai are o surpriză semnificativă: e primul telefon Samsung care are 12 GB RAM și 1 TB de stocare. Sigur, acesta e și cel mai scump model, are și spate din ceramică, dar ai la îndemână dotări hardware demne de un laptop (și chiar mai bine).

Un câștig mai însemnat, de care s-ar putea să nu-ți pese prea tare, dar contează enorm, e procesorul de pe Galaxy S10 Plus: un Exynos cu opt nuclee pe 8 nanometri mai eficient decât cel de pe Galaxy S9 Plus. Bine, și s-ar putea să te intereseze autonomia. Samsung Galaxy S10 Plus are o baterie de 4.100 mAh, wireless charging 2.0 și PowerShare prin care poți încărca și alte dispozitive. Mai jos găsești un infografic cu toate diferențele.