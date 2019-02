Samsung Galaxy S10 și camerele sale: ce trebuie să știi despre fiecare

Samsung Galaxy S10 Plus e un telefon cu cinci camere foto. Sunt trei pe spate, două pe față și fiecare dintre acestea face ceva. Dar ce? De la Samsung Galaxy S10e până la Galaxy S10 Plus, acestea sunt detaliile pe care să le știi despre camerele foto.

În 2017, Samsung a trecut la un ansamblu dual de camere și primul care le-a primit a fost Galaxy Note 8. Apoi, au ajuns pe Galaxy S9 Plus, un pic mai bune, iar Samsung Galaxy S10 folosește cam tot ce-i mai bun din industria foto pentru telefoane.

Îți poți da seama de prețului unui telefon din seria Samsung Galaxy S10 și după numărul de camere. Cel mai ieftin are trei, în total, Galaxy S10 are patru, în timp ce Galaxy S10 Plus are cinci. Bine, una nu te ajută cu mult, propriu-zis, dar există.

Ce trebuie să reții e că, indiferent de hardware, e important și cum folosește fiecare telefon orice ansamblu foto-video ar avea. În acest sens, Google și Samsung s-au remarcat printre producătorii de telefoane. Mai mult, și Huawei s-a descurcat bine în 2018, în timp ce pe telefoane de la OnePlus sau Xiaomi performanța foto-video te poate surprinde – în bine sau rău – un pic prea des.

Samsung Galaxy S10e și camerele foto ale celui mai ieftin model

Samsung Galaxy S10e are, pe spate, doi senzori foto. Unul ede 12 megapixeli cu diafragmă variabilă f/1.5-2.4 și cu sistemul de autofocalizare dual pixel care a debutat în urmă cu câțiva ani pe telefoanele companiei. De asemenea, acesta are și stabilizare optică.

Al doilea senzor e unul de 16 megapixeli f/2.2 cu un unghi de cuprindere de 123 grade, ceea ce înseamnă că-i ultra wide. Recurgi la acesta când, de exemplu, vrei să surprinzi integral o clădire, sau cât mai mult dintr-un peisaj. Focusul e fix, dar nici nu prea contează asta, dat fiind scenariul în care vei folosi această cameră.

Pe față, Galaxy S10e are un senzor de 10 MP f/1.9 cu același sistemul dual pixel. Samsung susține că focalizează foarte repede și e capabil să furnizeze acele autoportrete de vis pe care le vrei.

Samsung Galaxy S10 cu patru camere

Samsung Galaxy S10 preia camera de selfie de pe Galaxy S10e și pe spate mai primește un senzor. Astfel, pe lângă senzorii de 16 MP și 12 MP pentru cadre wide, mai are un senzor de 12 MP f/2.4 cu detecție de fază pentru autofocalizare. Din fericire, are și stabilizare optică și-ți asigură un zoom 2x (e echivalent, în format full-frame, unui obiectiv de 50 mm).

Samsung Galaxy S10 Plus și senzorul surpriză pentru portrete mai bune

Samsung Galaxy S10 Plus păstrează fix același ansamblu pe spate de la Galaxy S10, dar pe față mai primește un senzor, pe lângă cel de 10 MP. E vorba de unul de 8 MP, cu focus fix și f/2.2 folosit pentru a măsura adâncimea de câmp (RGB Depth, după cum îl prezintă Samsung).

Ce face un astfel de senzor e să „comunice” telefonului la ce distanță de cameră e subiectul și să facă o separare mai bună a acestuia de fundal. Defocalizarea fundalului, cunoscută în fotografie drept bokeh, nu poate fi realizată decât fizic – cu diafragme mari – sau software – cu descompunerea și recompunerea ei ținând cont de adâncimea de câmp și de unde e subiectul în poză. De regulă, acest tip de bokeh se „simte” artificial, dar Samsung susține că îi iese mai bine (decât pe modelele precedente). Vom vedea asta în review.

Pe lângă hardware, Samsung Galaxy S10 beneficiază și de un software puțin mai bun. Scene Optimizer a primit 10 noi categorii pe baza cărora să recunoască cadrele și să le facă mai bune (prin inteligență artificială) și îți oferă sugestii de încadrare – ultima e o idee foarte bună și te face să te întrebi de ce nu a existat așa ceva până acum.

Cea mai bună veste e însă super steady video – o denumire cât se poate de simplă folosită de Samsung ca să-ți spună că stabilizarea video pe Samsung Galaxy S10 e mai bună ca niciodată.