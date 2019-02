Oferte eMAG: super telefoane mult mai ieftine decât Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10, în orice versiune l-ai cumpăra, e un telefon impresionant. Și scump. Așa că am căutat alternative și-am găsit pe eMAG câteva onorabile.

Până pe 8 martie, Samsung Galaxy S10 e disponibil la precomandă în toate versiunile sale. Cel mai interesant e Samsung Galaxy S10 Plus, care are un ecran de 6,4 inci și, în cea mai ieftină versiune, dispune de 128 GB spațiu de stocare, 8 GB de memorie RAM și de trei camere foto.

Pe baza acestor specificații am căutat pe eMAG, la categoria de resigilate, telefoane bune, chiar și în 2019, dar la preț mai mic. Totodată, am încercat să fie de două ori mai ieftine decât Samsung Galaxy S10 Plus mai sus menționat. Am găsit câteva și le-am adunat mai jos.

Telefoane de două ori mai ieftine decât Samsung Galaxy S10 Plus disponibile la eMAG

Nokia 9 Sirocco a fost anunțat în primăvara lui 2018 și are un hardware foarte bun. În acest moment, resigilat, e mult mai ieftin decât Samsung Galaxy S10 Plus. eMAG listează varianta cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Îl poți cumpăra de aici.

Nu puteam omite ASUS ROG Phone, un telefon de gaming cu un hardware pe măsură. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM și un ecran potrivit pentru cele mai înalte cerințe când vine vorba de jocuri video. eMAG îl are disponibil cu preț mai mic la resigilate.

Cea mai bună alternativă la Samsung Galaxy S10 Plus e un Galaxy Note 9 – acum cu un preț și mai mic. Acest model are 128 GB stocare și 6 GB memorie RAM, iar pe spate sunt două camere foto. eMAG îl are la resigilate și faci economie de aproape 100 de euro față de prețul cu care a debutat.

Huawei P20 Pro a fost destul de lăudat în 2018 datorită camerei foto. Acum începe să fie lăudat datorită prețului, care a scăzut destul de mult. Are 128 GB stocare, ca Samsung Galaxy S10 Plus, are 6 GB memorie RAM și trei camere foto, iar eMAG îl are la resigilate. Poți cumpăra telefonul de aici.

Nu în ultimul rând, un OnePlus 6T cu 8 GB RAM și 128 GB stocare, care acum are și un preț mai mic. La resigilate îl prinzi cât să se încadreze în bugetul tău.