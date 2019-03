Telefonul mai ieftin decât Samsung Galaxy S10 pregătit de Samsung

Samsung Galaxy S10 e un telefon excepțional, doar că prețul e un pic cam mare pentru majoritatea utilizatorilor. Dar Samsung pregătește ceva mai ieftin.

Până când o să fie disponibil în magazine Samsung Galaxy S10, compania deja pregătește lansarea altor dispozitive. După Samsung Galaxy A30, A50, și un eventual A10, aflăm despre vârful gamei: Galaxy A60. Acesta are un ecran mai mare decât Galaxy S10 Plus, un modul nou pentru fotografii, dar și câteva particularități care să-l facă mai ieftin.

Samsung Galaxy A60 se anunță a fi un telefon cu ecran de 6,7 inci Full HD+ S-AMOLED Infinity-U („U”, pentru că are o crestătură sub forma literei), Android Pie cu Experience UI (adică nu-i noua interfață One UI) și o baterie de 4.500 mAh. Unele caracteristici sunt similare modelului Samsung Galaxy S10 5G. Altele sunt exact ce te-ai aștepta de la un telefon mai ieftin.

Samsung Galaxy A60 ar mai avea un procesor cu opt nuclee Qualcomm Snapdragon 675, 6 sau 8 GB memorie RAM și stocare de 128 GB cu un slot pentru microSD. Totodată, are un scanner de amprentă în ecran (cel mai probabil e optic, nu ultrasonic), dar și o cameră foto de 32 MP f/2 pentru selfie.

Pe spate, după cum vezi din imaginea de mai sus, are un ansamblu cu trei camere: 32 MP f/1.7 + 5 MP f/2.2 + 8 MP f/2.2. Senzorul de 5 MP va fi folosit, ca pe Galaxy A9, la măsurarea adâncimii de câmp, în timp ce cel de 8 MP ar fi pentru imagini ultra wide. Asta înseamnă că zoom-ul ar fi asigurat cu un crop în imaginea de 32 MP.

Spre deosebire de A50, Samsung Galaxy A60 oferă un ecran mai mare, în primul rând, și o cameră foto ceva mai bună (teoretic). Totodată, bateria e mai mare, iar acesta în sine poate fi cel mai important beneficiu.

Seria Galaxy A urmează să fie ceva mai promovată și, eventual, disponibilă în magazine în aprilie. Până atunci e totul despre Samsung Galaxy S10. Ca preț, acest model de vârf al gamei ar fi undeva la 350-400 de dolari (aprox. 1.600 de lei). Sună prea ieftin ca să fie adevărat, cel puțin pentru Europa.