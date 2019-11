S-a întâmplat pe eMAG de Black Friday: a durat mai puțin de un minut pentru telefonul Samsung

eMAG a promis Black Friday timp de-o zi. A făcut asta și acum a venit cu statistici despre acel moment. Într-un singur minut, tot ce era mai bun s-a dat. Inclusiv telefonul Samsung la 200 de lei.

Black Friday la eMAG s-a derulat pe 15 noiembrie, de la ora 7:25 până după miezul nopții. De la telefoane și televizoare Samsung până la cafele Starbucks și vacanțe, au fost de toate. Acum, magazinul a revenit cu campania Crazy Sale. Reducerile încă sunt tari, dar nu sunt chiar ca cele din dimineața zilei de Black Friday. Și ca să înțelegi cum a fost atunci, avem acum câteva statistici de la eMAG.

Minutul de aur pentru eMAG de Black Friday

eMAG susține că la 7:25, într-un singur minut, au fost înregistrate 7.500 de comenzi la televizoare și telefoane Samsung, dar și la carne de porc, de exemplu. Și, da, acesta a fost cel mai aglomerat moment pentru magazin. Apoi, secunda de aur a fost la 7:26:05 cu 250 de produse vândute pe secundă. Dacă nu era destul, află că au fost comenzi din peste 86 de țări în ziua de Black Friday.

Poți să zici că a fost „daună totală” în vânzări la cele mai ieftine produse. Samsung, Lenovo sau LG s-au bătut pe atenția cumpărătorilor cu niște reduceri de-a dreptul incredibile. Ai lista mai jos ca să-ți fie mai ușor să urmărești.

În 23 de minute, eMAG a reușit să vândă de 100 de milioane de lei, un record pentru Black Friday și în general pentru piață. Telefonul Samsung de mai sus a costat 200 de lei, de exemplu, fiind cel mai ieftin smartphone de pe site. Dar Samsung a mai avut ceva în ofertă: un Galaxy Note 10 Plus la preț de 3.500 lei. Telefonul e în Crazy Sale acum, dar la un preț un pic mai mare.

Cu toate aceste vânzări fulger, și celelalte reduceri de pe site, eMAG a vândut de Black Friday de 499 milioane de lei. Totodată, 42% dintre comenzi au fost plătite cu cardul online. Per total, la pachet cu televizoare Samsung, LG, Philips, dar și produse surpriză, au fost peste 1,3 de milioane de produse comandate din 1.800 de categorii.

Telefoane Samsung pe care să le iei și acum la preț bun

Samsung Galaxy S10 e un telefon excelent, dar același hardware. Acest model din oferta eMAG are o reducere de 30% și are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. Telefonul are trei camere foto principale, un ecran de 6,1 inci Dynamic AMOLED și are acum cel mai bun preț. Îl poți cumpăra de aici.

Cel mai bun preț este pentru Samsung Galaxy S10 Plus. Acest model are 128 GB spațiu de stocare, e disponibil în mai multe nuanțe de culoare, în special roșu, are 8 GB memorie RAM și unul dintre cele mai bune ecrane de pe telefoanele moderne. Îl poți cumpăra cu reducere de 36% acum.

Al treilea telefon din seria asta este Galaxy S10e. E cel mai mic telefon din serie, dar nu stă prost când vine vorba de hardware. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și un ecran de 5,8 inci pentru cei care nu vor un telefon cu ecran prea mare. eMAG îl are cu 25% reducere. Îl poți cumpăra de aici.

Cele mai comandate produse la eMAG de Black Friday

147.000 de produse pentru casă

100.000 de electrocasnice mici

79.000 de produse pentru îngrijirea personală

67.000 de articole de fashion

60.000 de televizoare

49.000 de jucării

48.000 de telefoane

39.000 de anvelope

24.000 de laptopuri

14.000 de aparate frigotifice

Comanda cu cele mai multe produse a fost plătită online cu cardul și a conținut 53 de articole. Comanda cea mai complexă a fost plătită tot online, prin card, și a conținut produse din 31 de categorii diferite, printre care articole de îngrijire locuință, electrocasnice mici, ustensile pentru bucătărie și articole de voiaj.