Resigilatele de la eMAG care te fac să nu-ți mai pese de Black Friday

Pe 15 noiembrie, eMAG se laudă că face Black Friday. Până atunci mai sunt câteva zile, iar atunci va fi mare bătaie pe produse. Cum ar fi să cumperi înainte? Așa că ți-am făcut listă.

Partea bună la produsele resigilate e că prețul a scăzut cumva organic, pentru că au fost cumpărate și returnate. Iar eMAG le are pe listă pe cele mai multe, de la telefoane și laptopuri la electrocasnice de care poate ai nevoie în acest sezon. Oricum, am aruncat o privire pe ce-i în magazin, ca să alegi mai ușor.

Resigilatele pe care să le cumperi de la eMAG acum

Acer Helios 300 e un laptop de gaming pe care îl poți pune la orice altă treabă. Are un procesor Intel Core i7, placă video dedicată Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 16 GB memorie RAM și un ecran Full HD de 17,3 inci. Îl prinzi cu preț excelent aici.

iPhone Xs, cumva, nu mai are nevoie de prezentare. E cel mai bun telefon Apple din 2018, are două camere foto principale, 64 GB spațiu de stocare și eMAG îl are acum cu preț mai mic. Îl prinzi aici în oferta de resigilate.

ASUS ROG e o serie de laptopuri de gaming foarte performante. Ai acum un model cu Intel Core i7, versiune de performanță ridicată, ecran de 15,6 inci Full HD, 1 TB spațiu de stocare și placă video dedicată. Iar prețul e mai bun ca niciodată.

Samsung Galaxy A50 e la resigilate la eMAG și are un preț excelent pentru ceea ce poate să facă. Ca idee, are 128 GB spațiu de stocare, ca să nu-ți faci griji că nu-ți ține pozele. Îl găsești aici.

În fine, încă o recomandare de telefon de la eMAG. E vorba de un Samsung Galaxy S10e, cu 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare, două camere foto foarte bune, dar și un preț bun acum. E disponibil aici.