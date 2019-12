Reducerile eMAG care-ți bagă în ghete ce nici Moș Crăciun n-aduce

eMAG ține prețurile jos până la Crăciun. Sau cel puțin așa lasă impresia cu noua campanie de reduceri. Am selectat câteva produse, ca să alegi ceva bun.

A trecut perioada lui Moș Nicolae, dar eMAG are în perioada asta campania cu reduceri devenită tradițională: eMAGIA Sărbătorilor. Sunt toate categoriile de produse, de la jucării pentru copii și electronice până la produse de îngrijire personală și electrocasnice la prețuri mai mici. Mai jos găsești câteva recomandări.

Ofertele eMAG de care să profiți acum

Un laptop care se remarcă este ASUS ROG Strix cu Intel Core i7. Are ecran de 15,6 inci Full HD și 8 GB de memorie RAM. Totodată, laptopul are și 256 GB stocare pe SSD și o placă grafică Nvidia GTX 1660Ti. Prinzi laptopul la super preț.

Samsung Galaxy Note 10 e unul dintre acele telefoane pe care nu le poți ignora. Mai ales dacă vrei un ecran generos, dar și un Android pe care te poți baza. Modelul listat de eMAG are 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și o reducere considerabilă. Ai telefonul cu preț mai mic aici.

iPhone 8 Plus cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,5 inci, două camere foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. Unde mai pui că are și scanner de amprentă. E disponibil cu reducere acum.

Un alt telefon cu Android care se remarcă în oferta eMAG e Huawei P30 Pro. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Prețul e cel mai bun acum.

Nu în ultimul rând, un alt laptop. E vorba de Acer Nitro 7. La eMAG e acum disponibil cu preț ceva mai mic. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. Prinzi reducerea de zile mari chiar aici.