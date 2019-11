Reducerile eMAG ca să-ți iei fără bătăi de cap un laptop sau un telefon

Campania eMAG cu cele mai căutate produse s-a lăsat cu reduceri la unele electronice pe care să le iei în serios. De la laptopuri de gaming la telefoane de top, găsești cam tot ce vrei. Da, ai și electrocasnice, dacă asta cauți.

eMAG a pornit la început de lună o campanie prin care scoate în față cele mai vândute produse de până acum. Ai la dispoziție aproape toate categoriile, cu reduceri mai mici sau mai mari la câteva mii de produse.

Oferte eMAG la telefoane și laptopuri

Acer are un laptop Nitro 7 la eMAG ajuns acum la un preț mai mic. E un model cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i7, 8 GB memorie RAM și 1 TB de stocare. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce GTX 1650. Produsul e disponibil cu reducere aici.

Ca telefon, iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în campania de reduceri. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E disponibil cu preț mai bun.

De la ASUS, dacă vrei ceva cu AMD Ryzen, e disponibil un model cu ecran de 15,6 inci, 8 GB memorie RAM, 512 GB stocare pe SSD și o placă video dedicată AMD Radeon R540X. Laptopul are și o reducere considerabilă acum.

Huawei P30 Pro e un telefonul lansat de companie în primăvară. Are 128 GB spațiu de stocare, ecran AMOLED și va primi actualizare la Android 10 în curând. Acum are și reducere.

Tot pe laptopuri de gaming, Lenovo are în oferta eMAG un model Legion cu ecran de 15,6 inci Full HD, procesor Intel Core i5, 8 GB memorie RAM și 512 GB spațiu de stocare pe SSD. Placa video dedicată este o Nvidia GeForce 1660 Ti. Laptopul e la preț redus aici.

Chiar dacă vor mai fi telefoane Samsung anul acesta, deocamdată ai cea mai bună variantă sub forma lui Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl prinzi cu preț redus aici.