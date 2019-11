Reduceri surpriză de la eMAG: telefoanele care se dau ca pâinea caldă

Dacă eMAG te-a obișnuit în ultimii ani cu Stock Busters sau Black Friday, acum are o campanie surpriză pentru reduceri. A adunat în ea cele mai vândute produse și, ei bine, sunt ceva telefoane care te-ar putea interesa.

„Ia-ți cele mai vândute produse” de la eMAG adună produse din diverse categorii. De la telefoane la laptopuri, de la electrocasnice la produse de îngrijire personală, sunt acoperite mai toate categoriile magazinului. Am ales însă câteva telefoane.

5 telefoane cu preț mai mic la eMAG

OnePlus 7 a fost lansat în primăvară și-a ajuns acum la preț mai mic. Are 256 GB spațiu de stocare, un ecran care merge până aproape de margini, 8 GB memorie RAM și primește actualizare la cel mai nou Android. E disponibil cu reducere aici.

Nokia 7.2 e un telefon nou de la producător. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primeșt actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț bun.

iPhone Xr cu 64 GB spațiu de stocare a intrat acum în perioada de reduceri. Odată cu lansarea iPhone 11, care-i similar acestuia, dar are o cameră în plus, prețul se duce în jos. Acest model are ecran de 6,1 inci, o cameră foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. E acum disponibil cu preț mai bun.

Huawei P20 Pro a fost anunțat în primăvara lui 2018. Modelul de la eMAG are trei camere foto, 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Până la finalul anului sau începutul anului viitor va fi actualizat la Android 10. Are și serviciile Google. Iar acum e și cu preț redus.

Până vine un Samsung Galaxy S10 Lite, ai cea mai bună variantă: Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl prinzi la reducere aici.