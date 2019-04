Se apropie sărbătorile de Paște și vrei să-ți iei un telefon nou sau vrei să-i faci cuiva drag un cadou? Atunci profită de reducerile astea.

Nu trebuie să aștepți sărbătorile Pascale ca să-ți iei un telefon. Poți să profiți chiar acum de reduceri eMAG la telefoane, astfel încât să le ai cu tine când ciocnești un ou și mănânci niște pască.

Telefoane Samsung bune de cumpărat de pe eMAG

Telefonul mobil Samsung Galaxy A50 nu este cel mai performant telefon al coreenilor, dar măcar are un ecran frumos de 6,4 inci, crestat în formă în partea de sus. Are 4 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare ce poate fi extins cu un card microSD până la 512 GB. Rulează ultima versiune de Android și are și o baterie mare de 4000 mAh. Are un preț foarte bun și-l poți cumpăra de AICI.

Dacă te simți mai generos cu banii tăi și vrei ceva mai premium atunci poți alege de AICI Samsung Galaxy Note 9. Un telefon excelent, cu specificații tehnice bune (6 GB RAM, 128 GB spațiu de stocare, ecran cu rezoluție mare), dar are și camere foto bune. Așadar ai două camere foto pe spate de 12 MP fiecare, iar una este capabilă de un zoom optic de 2x. În față există una singură și are 8 MP. La toate acestea se adaugă și funcționalitatea stylusului S-Pen care este mai util ca niciodată.

Închidem acestă listă un telefon mic, dar foarte bun, Samsung Galaxy S10e. Acesta este fratele mai mic al lui Samsung Galaxy S10, dar împrumută multe dintre caracteristicile telefonului de top. Acesta are cel mai nou procesor de la Samsung, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Diagonala display-ului este de 5,8 inci și se simte bine în mână. Acesta este telefonul pe care-l vrei dacă te-ai săturat de telefoane mari. Îl poți cumpăra la un preț foarte bun de AICI.

Telefoanele Huawei la eMAG care te interesează

Îți propunem și proaspătul lansat Huawei P30 Pro și îl găsești la un preț redus la eMAG. Pentru banii dați primești un telefon premium cu 6 GB RAM, 128 GB spațiu de stocare, patru camere foto pe spate și una în față. Fiecare dintre aceste camere foto îți va fi utilă la un moment dat. Prima este cea principală și are 40 megapixeli, a doua este una ultrawide și are 20 MP și a treia are 8 MP și este capabilă de un zoom optic de 5x și un zoom hibrid de 10x și poate ajunge până la 50x prin zoom digital. Mai este și al patrulea senzor, de tip time of flight, care te ajută să-ți iasă mai bine pozele portret.Prețul este unul excelent și îl poți achiziționa de AICI.

Dacă vrei ceva ieftin atunci poți să încerci Huawei P Smart 2019 care are un preț surprinzător de mic pentru ceea ce oferă. În primul rând, P Smart 2019 are un ecran întins pe aproape toată suprafața, cu o crestătură în formă de picătură pentru camera frontală și cu o rezoluție surprinzător de mare (2340 x 1080). Procesorul telefonului este unul Kirin 710 ce este susținut de 3 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare. Ai două camere pe spate și una frontală, iar bateria este de 3400 mAh. Prețul este unul foarte avantjos și îl poți cumpăra de AICI.

Nu în ultimul rând, ai la dispoziție Huawei Mate 20 Lite cu un preț bun. Are un ecran cu o diagonală de 6,3 inci și cu o rezoluție ridicată. Ca să ai selfieuri mai bune ai la dispoziție două camere frontale, una de 24 MP și una de 2 MP ca să-ți dea un bokeh mai realist. Camera principală este de 20 MP și este însoțită de o alta de 2 MP. Pachetul este completat de o baterie de 3750 mAh. Il poți cumpăra de AICI.

Alte trei telefoane ieftine și bune în ofertă la eMAG

Nokia 8 este un telefon pe care l-ai vrea dacă ești în cautarea unui telefon ieftin, bun și care să ruleze Android curat. Acest model are un procesor Snapdragon 835, 4 GB RAM și 64 GB spațiu de stocare ce poate fi extins printr-un card microSD până la 256 GB. Diagonala ecranului este de 5,3 inci și are două camere pe spate și o cameră frontală. Poți să-l iei de pe eMAG la preț redus acum.

HTC poate că nu mai este jucătorul important din trecut, dar încă mai are telefoane bune pe piață. Unul dintre ele este HTC U11+. Este dual SIM, are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare ce poate fi extins până la 2 TB. Procesorul este unul bun, Snapdragon 835, rulează Android 8 și are o baterie de aproape 4000 mAh. Îl găsești AICI.

Dacă ești în căutare de ceva diferit atunci ai putea să încerci Sony Xperia XA1, un telefon ieftin marca Sony. Este micuț, are un ecran cu o diagonală de 5 inci, are 3 GB și o baterie de 2300 mAh. Camera principală este de 23 MP și camera frontală de 8 MP. Este un telefon atipic care ți-ar putea plăcea și îl găsești la superpreț redus AICI.