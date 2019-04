Reduceri eMAG: telefoane atât de ieftine, că-ți rămân și bani pentru miel

eMAG are o nouă campanie de reduceri. Și cum mai avem puțin până la Paște, n-ar strica să profiți de niște prețuri bune.

Campania eMAG de acum se numește Stock Busters și se derulează între 9 și 11 aprilie. eMAG promite prețuri mai mici cu până la 50% la numeroase produse. Am ales din oferta magazinului telefoane bune pe care merită să le cumperi.

5 telefoane bune de cumpărat de la eMAG acum

Samsung Galaxy S9 Plus de 64 GB are 6 GB de memorie RAM, are două camere foto și un ecran impresionant. A ajuns la reducere acum la eMAG. Telefonul a primit deja actualizare la cel mai nou Android, cu interfața One UI. Poți cumpăra acest telefon de aici.

De la Huawei avem un P20 Pro. Cel mai bun telefon din primăvara anului trecut, acest smartphone are trei camere foto, 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și deja a primit cel mai nou Android. Excelează însă la capitolul fotografie. E disponibil aici.

ASUS Zenfone 5z a fost lansat oficial în vara lui 2018 și are un hardware excelent. Are 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și cel mai performant procesor din 2018. Acum telefonul e la o mega reducere și îl poți cumpăra de aici.

Samsung Galaxy M20 e un telefon nou, dintr-o serie nouă. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,3 inci Full HD+. Are și un port USB-C și o baterie de 5.000 mAh. E disponibil cu un preț excelent aici.

În fine, e și un Huawei mai ieftin pe listă. E un Mate 20 Lite cu 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Acest telefon a fost lansat în toamna lui 2018, are un hardware decent și un preț excepțional. Are o baterie de 3.750 mAh și beneficiază de cel mai nou Android. Acum e disponibil cu reducere mare la eMAG.