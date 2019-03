Cea mai bună listă de luni e una cu telefoane care au ajuns la preț mai mic. Samsung, Huawei și nu numai sunt la preț bun la eMAG.

Mai jos am căutat și am adunat câteva telefoane care nu distrug bugetul, dar oferă performanță pe măsură.

Telefoane cu Android – Samsung, Huawei și altele – cu preț mai mic la eMAG

Razer Phone 2 e cel mai nou telefon al companiei și oferă un hardware foarte bun, dacă te preocupă jocurile video pe smartphone. Razer Phone 2 are 8 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și slot microSD ca să sporești stocarea până la 1 TB. Iar eMAG are o super ofertă pentru telefon. Poți cumpăra acest model cu preț mic de aici.

Nu putea lipsi Huawei Mate 20 Pro, anunțat în toamna lui 2018. Are 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Poți cuprinde cam tot ce vrei în imaginile tale, iar eMAG are un preț redus cu mai mult de 500 de lei. Cumperi telefonul de aici.

Samsung Galaxy S10e e un smartphone excelent cu preț mic. Abia a fost anunțat, din 8 martie e disponibil peste tot și are un hardware excelent. Dispune de 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un ecran de 5,8 inci de cea mai înaltă calitate. eMAG îl are la un preț foarte bun. Îl poți cumpăra de aici.

De la Samsung, Galaxy Note 9 încă e un telefon formidabil. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un stylus să devii artist sau să folosești mai ușor unele aplicații. E disponibil cu preț mic aici.

Tot de la Huawei este un P20 Pro cu 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto. Acesta a fost și primul telefon premium al producătorului care a trecut la trei camere. Mai mult, telefonul are un preț redus considerabil la eMAG. E disponibil aici.

Samsung Galaxy S9 Plus încă e un telefon excelent. Dar știi ce-l face mai bun? Promoția eMAG care a dus prețul și mai jos. Astfel, îl iei la jumătate din prețul pe care îl avea la lansare. Are 64 GB spațiu de stocare, suportă microSD, are 6 GB de memorie RAM și două camere foto. Îl găsești aici la super preț.