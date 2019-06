Rabla pentru electrocasnice a reînceput. Cum iei frigidere, televizoare sau mașini de spălat cu bani de la stat

Dacă erai în căutarea unui frigider sau a unui televizor nou, atunci am vești bune pentru tine. Guvernul îți dă vouchere cadou.

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că va porni o nouă sesiune de însriere pentru persoanele care vor să-și cumpere un televizor, frigider, mașină de spălat rufe sau vase. Cine vrea să-și cumpere un asemenea aparat trebuie să dea unul vechi la schimb.

Așadar, Administrația Fondului pentru Mediu îți acordă vouchere rabla pentru electrocasnice, pentru achiziționarea de echipamente electrice și electronice de uz casnic. Primești un voucher de 200 de lei pentru mașini de spălatrufe A++, 300 de lei pentru mașini de pălat rufe cu eficiență energetică A+++, 300 de lei pentru mașini de spălat vase A++, 400 de lei pentru mașini de spălat vase A+++, 300 de lei pentru ategoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A++, 400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu eficienţa energetică A+++, 200 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A şi A+ și 400 lei pentru televizoare cu eficienţa energetică A++ şi A+++.

Schimbul se face 1:1, iar predarea echipamentului vechi se va face în momentul livrării celui nou achiziționat.

Dacă ai și tu un frigider vechi sau o mașină de spălat de care nu mai ești mulțumit și vrei să cumperi un produs nou mai ieftin atunci te poți înscrie în acest program. Înscrierile persoanelor fizice se realizează prin intermediul aplicaţiei electronice pe pagina web a Administraţiei Fondului pentru Mediu aici.

Ce să cumperi cu voucherele rabla pentru electrocasnice

Ne-am gândit să vă facem viața mai ușoară și să vă recomandăm câteva electrocasnice de cumpărat cu aceste vouchere. Dacă vrei o combină frigorifică atunci aceasta de la Samsung ar putea fi o soluție. Aceasta are Fresh Zone pentru carne și produse din pește, acestea sunt păstrate la o temperatură optimă, astfel încât să-și păstreze savoarea. O găsești AICI la un preț bun.

Nu putea lipsi din această listă un televizor OLED 4K Ultra HD, iar acest model de 164 de centimetri de la LG are o reducere de 50%, iar cu voucherul Rabla pentru electrocasnice devine o ofertă excelentă. Televizorul este perfect pentru vizionarea de filme deoarece are opt milioane de pixeli cu autoiluminare, ceea ce face ca negrul să fie negru, iar culorile extrem de contrastante. Îl poți cumpăra de AICI.

Dacă ești în căutarea unei mașini de spălat vase atunci poți să arunci un ochi peste acest model de la Whirpool. Are șapte programe de spălat, o poți programa să spele vasele când vrei tu, este silențioasă și încăpătoare. Și, cel mai important, te scapă de corvoada spălării vaselor murdare. Este disponibilă AICI.

Mașina de spălat Beko are o eficiență energetică A+++, are o capacitate de 7 kg și are un mod Fast+ care reducere durata de spălare la 50% dacă încarci mașina pe jumătate. Știm că este vara, însă trebuie să știi că mașina de spălat rufe are un mod special pentru spălarea gecilor de iarnă și a pilotelor din puf de gâscă. O poți cumpăra de AICI.

Acum tot ce trebuie să faci este să primești un voucher rabla pentru electrocasnice.