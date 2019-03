Ofertele eMAG care aduc soarele: telefoane Samsung și super laptopuri

eMAG are câteva promoții excelente. Am ales din ele telefoane Samsung și laptopuri de gaming care duc tot ce pui pe ele, dar nu distrug bugetul.

În lista de mai jos am cuprins modele pe care le recomandăm și care încă au un preț decent. Sigur, mereu există mai scump și mai bun, dar bugetul e limitat.

Telefoane Samsung și laptopuri de gaming cu preț bun la eMAG

Samsung Galaxy S9 Plus încă e un telefon excelent. Dar știi ce-l face mai bun? Promoția eMAG care a dus prețul și mai jos. Astfel, îl iei la jumătate din prețul pe care îl avea la lansare. Are 64 GB spațiu de stocare, suportă microSD, are 6 GB de memorie RAM și două camere foto. Îl găsești aici la super preț.

Acer Nitro 5 a fost mereu un laptop excelent, cu o tastatură pe măsură. E un laptop de gaming pe care eMAG l-a băgat la preț redus. Are AMD Ryzen 5, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și 256 GB spațiu de stocare pe SSD. Cu preț mic îl cumperi de aici.

Samsung Galaxy M20 e un telefon proaspăt lansat. Are un ecran imens, 64 GB spațiu de stocare și un preț pe care nu-l poți bate. E în promoție eMAG cu cel mai bun preț.

De la Lenovo eMAG a băgat la pret mic Legion Y530. Are ecran de 15,6 inci Full HD, are procesor Intel Core i7, 8 GB de memorie RAM și 512 GB pe SSD. Îl cumperi de aici.

Samsung Galaxy A9 e primul telefon al companiei care să dispună de patru camere pe spate. Dar nici restul specificațiilor nu sunt proaste. Ai 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un ecran impresionant. Are preț mai mic aici.

În fine, un preț bun e și la un ASUS de gaming. Are Intel Core i7, ecran de 15,6 inci Full HD, 8 GB de memorie RAM și 1 TB de stocare. Are preț mai bun aici.