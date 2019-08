Prețuri mici la eMAG: telefoane ieftine de la Samsung și Huawei, pe listă

Până la Black Friday, eMAG îți aduce aminte că poți profita de reduceri la tot felul de electronice. În cazul de față e vorba de campania Summer Crazy Days, unde sunt listate telefoane, computere, electrocasnice și chiar mobilier. Am ales câteva telefoane Samsung și Huawei, că poate ești în căutare de așa ceva.

Campania eMAG Summer Crazy Days promite reduceri de până la 45%. Sigur, nu ai așa ceva la toate produsele, dar tot poți prinde unele la preț bun. Dintre telefoane, câteva modele de la Samsung și Huawei se remarcă.

Reduceri eMAG la telefoane Samsung și Huawei

Samsung Galaxy S10e își face loc lejer pe orice listă cu recomandări de cumpărături. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, dar și două camere foto pentru toate pozele pe care ai fi vrut să le surprinzi în vacanță. Telefonul are la eMAG o reducere considerabilă acum.

Huawei P20 Pro e primul telefon al producătorului care să beneficieze de trei camere foto. A fost lansat în 2018, dar încă are un hardware decent. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM, iar ecranul este de 6,1 inci. Prețul la eMAG e mai mic ca niciodată.

Dacă urmărești prețuri foarte mici la eMAG, atunci ar trebui să arunci o privire pe Motorola One. Telefonul rulează Android One, astfel că e actualizat rapid, are 64 GB spațiu de stocare și 4 GB memorie RAM. Iar ecranul este de 5,9 inci. Îl găsești aici cu cel mai bun preț.

Cu preț mic la eMAG este și Huawei P Smart Z. Acest model are 64 GB spațiu de stocare, 4 GB memorie RAM și o cameră retractabilă pentru selfie. E cu preț redus aici.

În fine, un telefon foarte bun cu preț redus acum este Samsung Galaxy S10 Plus. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie RAM, un ecran impresionant de 6,4 inci și trei camere foto pe spate. Îl găsești aici cu reducere.