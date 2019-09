Ce preț va avea iPhone 11 în România la Orange, eMAG, Vodafone și alții

Apple a introdus noile telefoane. Sunt trei modele iPhone 11. Dacă vrei un preț pentru iPhone 11 în România, ei bine, avem și așa ceva. Apple a comunicat oficial prețurile pentru toate modele și e destul de simplu să afli cât te va costa unul la noi.

La ora publicării acestui articol, Apple n-a comunicat nici disponibilitatea, nici ce preț are iPhone 11 în România. Așa că am folosit prețurile din 2018, dat fiind că la nivelul Statelor Unite ale Americii au rămas aproximativ aceleași. Sigur, noi suntem în Uniunea Europeană și difera un pic.

Ce preț ar avea iPhone 11 în România la eMAG

iPhone 11 va fi la precomandă din 13 septembrie. Va fi în magazine din 20 septembrie și e de așteptat ca acest calendar să fie respectat și în România, declat cu o săptămână, cum s-a întâmplat în urmă cu un an. Asta înseamnă că la noi ar fi la precomandă din 20 septembrie. Rămâne de văzut dacă se întâmplă așa.

O excepție însemnată a fost iPhone X, prezentat în septembrie și lansat abia în noiembrie. N-a fost cazul în 2018, cu modelele iPhone Xs.

eMAG a avut pentru lansare o pagină dedicată, dar nu una cu prețuri și disponibilitate. Dar eMAG are un Apple Shop oficial, iar recent l-a deschis pe cel mai mare. Astfel că e cel mai de încredere partener, dintre magazine, pentru Apple.

În 2018, când iPhone Xs au fost anunțate cu prețuri de 1.000 de dolari, respectiv 1.100 de dolari pentru Xs Max, eMAG a avut câteva prețuri oficiale ceva mai mari decât în SUA.

Preț iPhone 11 în România: dat fiind că iPhone Xr a fost lansat la 750 de dolari, iar iPhone 11 e la 700 de dolari, prețurile vor fi mai mici și la noi. Astfel, te poți aștepta ca eMAG să vândă iPhone 11 cu maximum 3.900 de lei pentru 64 GB, maximum 4.300 lei pentru 128 GB și maximum 4.600 lei pentru 256 GB.

Preț iPhone 11 Pro în România: așteaptă-te să dai maximum 5.500 de lei pentru un iPhone 11 Pro de 64 GB. Apoi, maximum 6.300 de lei pentru versiunea cu 256 GB. Și, în fine, maximum 7.400 de lei pentru versiunea cu 512 GB.

Preț iPhone 11 Pro Max în România: tot pe baza lui iPhone Xs Max, avem câteva vârfuri de preț. Astfel, pentru 64 GB costul e sub 6.000 de lei, sub 6.800 lei pentru 256 GB și sub 7.900 de lei pentru 512 GB.

Cât ar costa iPhone 11 Pro, dar și versiunea mai ieftină, la operatori

Orange, Vodafone, Telekom și Digi vor avea diverse abonamente la care să vândă aceste telefoane. Orange și Vodafone, în special, sunt operatorii preferați pentru achiziție de iPhone. Așa cum a fost cazul la modelele precedente, așteaptă-te la abonamente de peste 40 de euro, chiar 50 de euro în unele cazuri, dacă vrei să iei iPhone 11 Pro mai ieftin în România.

Dacă le iei la liber, acolo unde am putea compara prețurile operatorilor cu ale magazinelor, lucrurile stau un pic diferit. iPhone 11, iPhone 11 Pro și 11 Pro Max vor fi scumpe, dar nu cu mult mai scumpe la operatori.

Preț iPhone 11 în România la operatori: pe baza algoritmului de anul trecut, prețurile la Orange, Vodafone, Telekom și chiar Digi vor fi mai mari, la liber, cu circa 100 – 150 de lei. Grupul Digi | RCS-RDS va aduce mai greu telefonul, dar cu siguranță îl va lista în sistemul de rate.