Ofertele eMAG la început de noiembrie: 5 telefoane pe care le iei fără regret

Avem mai puțin de două săptămâni până la Black Friday, dar asta nu înseamnă că nu mai există oferte bune. De la eMAG am cules câteva, dar mai ales am căutat telefoane pe care nu le regreți.

Black Friday la eMAG va fi pe 15 noiembrie. Vor fi reduceri mari la câteva produse, vor fi reduceri banale la cele mai multe și va fi un pic prea multă nebunie cu tot felul de cumpărături atunci. Așa că mai bine îți cumperi ceva din timp.

Ce telefon ai putea lua acum de la eMAG

Samsung Galaxy Note 10 Plus e așa cum te-ai aștepta de la un telefon al acestei serii. Ce are eMAG e o versiune cu 256 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, trei camere foto și stylus. Prețul e bun, chiar dacă telefonul a fost lansat recent.

OnePlus 7T e un telefon cu preț excelent pentru ce hardware are. Ai un ecran de 6,55 inci Full HD+ AMOLED cu rată de refresh 90 Hz, 8 GB memorie RAM și 128 GB stocare. Are trei camere principale și-o baterie de 3.800 mAh. Pentru un flagship, are un preț foarte bune acum.

eMAG are și Samsung Galaxy A80. E telefonul care-și dă camerele principale peste cap, ca să ai cameră foarte bună pentru selfie. Unde mai pui că are 128 GB spațiu de stocare și 8 GB memorie RAM. E o alegere bună oricând, mai ales datorită camerei.

A ajuns și iPhone Xr la preț bun. Are 64 GB spațiu de stocare, are ecran de 6,1 inci și-o cameră foto foarte bună. Îl prinzi aici cu preț ceva mai bun.

Unul dintre cele mai bune telefoane de anul acesta este însă Samsung Galaxy S10. A fost lansat în primăvară și vestea bună e că prețul a scăzut chiar și la eMAG. E disponibil cu 8 GB memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Acum pe final de an intră lejer la reducere.