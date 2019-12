Ofertele eMAG care-ți bagă în ghete telefoane Samsung, Huawei, iPhone

eMAG are o campanie specială cu reduceri înainte de Crăciun. Mai ține câteva zile, dar e posibil ca produsele cu prețuri mici să se dea repede. Am făcut lista de mai jos, ca să-ți fie mai ușor să alegi.

eMAG are în perioada asta campania cu reduceri devenită cumva tradițională: eMAGIA Sărbătorilor. Ai de la jucării pentru copii și electronice până la produse de îngrijire personală și electrocasnice la prețuri mai mici. Nu sunt chiar la toate ca de Black Friday, dar poți găsi produse bune. Mai jos am ales câteva telefoane.

Ce poți cumpăra de la eMAG la preț mai mic

Huawei P20 Pro e unul dintre acele telefoane cu care încă îți faci bine treaba. Acesta e listat de eMAG în versiunea cu 6 GB memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și o reducere bună. Îl găsești aici ca să vezi ce-ți cumperi.

Când vine vorba de telefoane bune cu preț mic, eMAG are un Galaxy S10e lansat la începutul anului. Are ecran de 5,8 inci, dar are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și va primi în curând actualizare la Android 10. E băgat cu reducere specială.

Un alt telefon care se remarcă în oferta eMAG e Huawei P30 Pro. E telefonul cu cel mai bun zoom optic, are 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Prețul e mai mic acum.

iPhone 8 Plus cu 64 GB spațiu de stocare a intrat și în această campanie de reduceri. Acest model are ecran de 6,5 inci, două camere foto de 12 megapixeli și a primit actualizare la iOS 13. Unde mai pui că are și scanner de amprentă. E disponibil cu reducere mai mare aici.

Samsung Galaxy Note 10 e unul dintre acele telefoane pe care nu le poți ignora. Modelul listat de eMAG are 8 GB memorie RAM, 256 GB spațiu de stocare și o reducere considerabilă. Prinzi telefonul cu preț mai mic aici.