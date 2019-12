Ofertele eMAG care te ajută să faci cumpărături de Crăciun la preț mai mic

eMAG are de aproape o lună campanii cu reduceri. A început cu Black Friday, a continuat cu Crazy Days, a dat ceva și când a făcut 18 ani, iar acum e despre Crăciun.

Pe site-ul eMAG poți găsi acum numeroase produse la preț redus din aproape toate categoriile pe care magazinul le are în mod obișnuit. Am ales câteva dintre acestea, ca să găsești mai ușor ceva bun, dar ar trebui să știi că sunt câteva mii. eMAG a denumit această campanie de reduceri eMAGIA Sărbătorilor. Că poate așa intri mai ușor în spiritul sărbătorilor de iarnă.

Ofertele eMAG de care ai putea profita pe 12 decembrie

OnePlus 7 a fost lansat în primăvară și-a ajuns acum la preț mai mic. Are 256 GB spațiu de stocare, un ecran care merge până aproape de margini, 8 GB memorie RAM și primește actualizare la cel mai nou Android. E disponibil cu reducere bună înainte de Crăciun.

Nokia 7.2 e un telefon lansat anul acesta, iar eMAG îl are la preț bun. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și primește actualizare la Android 10. Partea mai bună e că-l poți prinde cu preț mic.

Până vine un Samsung Galaxy S10 Lite, ai cea mai bună variantă: Galaxy S10e. eMAG are modelul cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Va fi actualizat în acest an la Android 10 cu interfața One UI 2.0. Are și două camere foto principale. Îl poți cumpăra la reducere aici.

În ofertă există și un iPhone Xs de 64 GB. Are o reducere considerabilă acum. Telefonul beneficiază de două camere foto, un ecran de 5,8 inci și are deja iOS 13. eMAG îl are în nuanța space grey. Îl poți cumpăra de aici cu preț bun.