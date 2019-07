Oferte la telefoane excelente ca să prinzi ceva bun la preț mic

Ai ocazia, în plină vară, să prinzi oferte la telefoane excelente. Nu-i vorba de-o campanie specială, ci de reduceri periodice pe care le prinzi doar dacă ești atent.

Mai jos ți-am făcut listă de recomandări cu telefoane bune pe care ar trebui să le iei în considerare înainte să te decizi la un anumit model.

Cinci telefoane la prețuri excelente

Primul smartphone pe care-l recomand a ajuns la un preț excelent. E vorba de OnePlus 6T lansat anul trecut. Are o reducere la eMAG și un hardware foarte bun, și vei avea spațiu stocarea de 128 GB, 6 GB de memorie RAM, dar și ecranul de 6,41 inci. Primești în plus o baterie externă, folie sticlă și încărcător auto. Prinzi telefonul la reducere aici.

Un alt telefon pe care ar trebui să-l iei în considerare ar fi Xiaomi Mi 9, deoarece intră la categoria de smartphone cu hardware de top, la un preț foarte bun. Are o reducere foarte bună la eMAG. În schimb primești un telefon cu 6 GB RAM, 64 GB spațiu de stocare, un procesor de ultimă generație, Snapdragon 855, și trei camere foto pe spate, inclusiv una de 48 MP. Poți cumpăra telefonul chiar acum.

Dacă ești fan filme și seriale Netflix și obișnuiești să le vezi pe telefonul mobil atunci poate ar trebui să-ți cumperi Sony Xperia 1. Este un telefon mai înalt și îngust decât cele obișnuite, iar ecranul său 4K este potrivit pentru filme. Ai Snapdragon 855, Android Pie, 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Îl prinzi la reducere aici.

Un smartphone modern cu display-ul pe aproape întreaga suprafață a telefonului este Honor View 20, ce are doar o perforație mică pentru camera foto frontală. Honor este un brand al Huawei și View 20 este un telefon atrâgător ce conține cel mai performant procesor al companiei, are 6 GB RAM și 128 GB spațiu de stocare. Are o cameră de 48 MP, dotată cu inteligență artificială, iar cea frontală este de 25 MP. Îl poți cumpăra de aici.

Dacă ești gamer și bagi Fortnite și PUBG pe telefon poate ar fi bine să te orientezi către un telefon de gaming. Asus ROG Phone are componente de top și rulează orice joc fără probleme. În al doilea rând, are o răcire eficientă ca să te poți juca mai multe ore și o baterie încăpătoare. Îl poți achiziționa de aici.