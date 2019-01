Oferte excelente de la eMAG pentru super telefoane Samsung și Huawei

Înainte de valul lansărilor din primăvară, am pregătit o listă cu recomandări de telefoane de la eMAG. Samsung și Huawei sunt cele două mărci alese.

Primavara va fi extrem de plină de telefoane, dar partea proastă e că vor avea un preț mai mare la debut. Așa că, dacă vrei un telefon nou, am căutat prin oferta eMAG ce telefoane bune de la Samsung și Huawei ai putea să cumperi și să nu-ți faci griji că se vor devaloriza.

Super telefoane de la Samsung și Huawei cu preț bun la eMAG

Huawei Mate 20 Lite e un telefon de buget pe care să îl iei în calcul. Are 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare și un ecran de 6,3 inci. A fost anunțat în toamna lui 2018 și e bun și pentru anul acesta. Îl găsești cu preț bun în perioada asta.

La polul opus este Samsung Galaxy Note 9. Are ecran de 6,4 inci, 6 GB de memorie RAM și 128 GB spațiu de stocare. Telefonul are și stylus, iar eMAG îl listează cu reducere de 10%. Acesta va primi cât de curând și actualizare la Android Pie. E disponibil acum în România.

Concurentul pentru telefonul de mai sus este Huawei Mate 20 Pro pe care eMAG îl are și la reducere. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și o baterie imensă de 4.200 mAh. Are și trei camere foto, ca să nu ratezi nicio poză. E disponibil să-l cumperi acum cu preț bun.

De la Samsung mai e disponibil și S9. Acest telefon cu ecran de 5,8 inci e pentru cei care vor ecrane mai mici, telefoane mai ușor de folosit cu o singură mână. Are și 4 GB de memorie RAM, și 64 GB spațiu de stocare. Iar eMAG îl are cu reducere de 28%. Îl poți cumpăra chiar acum.

Dacă te interesează pozele, atunci Huawei P20 Pro ar putea fi alegerea pentru tine. Are 6 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și trei camere foto care au dus telefonul între primele locuri (în prezent) și pe primul loc la momentul lansării în topul telefoanelor cu camere foto. eMAG îl are cu 26% reducere și e disponibil chiar acum să îl cumperi.