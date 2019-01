Cele mai tari prețuri de la eMAG pentru telefoane Samsung excelente

eMAG, din când în când, are promoții pe branduri. Azi am ales câteva telefoane de la Samsung ca să vezi la ce prețuri te poți aștepta.

În câteva săptămâni, Samsung va anunța un nou telefon. Chiar și așa, va fi scump, iar dacă vrei un telefon nou nici nu trebuie să aștepți atât. La eMAG sunt câteva oferte încă de acum și mai jos am compus o listă rezonabilă cu ce poți cumpăra. Am ales Samsung și pentru că performanța foto-video e ceva mai bună decât la alte branduri care vând telefoane entry sau mid-range.

Ofertele eMAG pentru cele mai bune telefoane Samsung

Samsung Galaxy S9 e prima alegere. Trece la cel mai nou sistem de operare, e rezistent la apă, are 4 GB de memorie RAM și 64 GB spațiu de stocare. Unde mai pui că face poze bune și are un design excelent. Îl găsești cu reducere de 28% aici.

La polul opus este un Galaxy A6 Plus cu 32 GB spațiu de stocare și 3 GB de memorie RAM. Are ecran de 6 inci și prețul e principalul avantaj, mai ales dacă vezi oferta eMAG. Unde mai pui că are și două camere: 16 megpaixeli și 5 MP. Poți cumpăra acest telefon de aici.

Un telefon impresionant din 2018 este Samsung Galaxy A9. Are patru camere foto, e primul din lume cu așa ceva, are 6 GB de memorie RAM și până la 512 GB spațiu de stocare. Ecranul este de 6,3 inci S-AMOLED și are o baterie de 3.800 mAh. Oferta eMAG ți-l aduce cu reducere de 8%. Îl poți cumpăra acum.

În fine, unul dintre cele mai populare telefoane este Samsung Galaxy A8. Are un super preț, are rezistența la apă și praf, are 4 GB de memorie RAM și 32 GB spațiu de stocare. Ecranul este de 5,6 inci S-AMOLED și are 43% reducere. Prețul bun nu ține mult, așa că ar trebui să te grăbești.