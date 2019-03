eMAG are din când în când campanii de reduceri. Când n-are, cel mai bine arunci o privire pe ofertele de la resigilate, unde găsești telefoane Samsung, Huawei și iPhone la prețuri excelente.

Ofertele eMAG la resigilate cuprind o mulțime de categorii de produse. Dintre acestea, cele mai bune prețuri sunt la telefoane. Samsung, Huawei și Apple sunt producătorii cu cele mai multe produse. Am ales câteva, printre care și un iPhone Xs, ca să ai ce să cumperi.

Oferte eMAG la resigilate pentru telefoane Samsung, Huawei și iPhone

Prima recomandare e un super telefon: Huawei Mate 20 Pro care are un preț extraordinar la eMAG. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și un ecran foarte bun. De asemenea, e primul telefon al companiei care are scanner de amprentă în ecran. Îl poți cumpăra de aici.

iPhone Xr e un telefon mai ieftin decât modelele premium ale Apple, dar cu un hardware foarte bun. Are 64 GB spațiu de stocare, o cameră foto de 12 megapixeli și un ecran de 6,1 inci. Îl poți cumpăra acum resigilat la preț mai mic.

Nu lipsește un Samsung din oferta eMAG. Acum e vorba de Galaxy S9 Plus cu 64 GB spațiu de stocare, 6 GB de memorie RAM și două camere foto. Prețul e foarte bun, iar telefonul a primit deja actualizare la Android Pie cu interfața One UI. E mult mai plăcut de folosit decât cu vechea interfață. E disponibil acum la preț redus.

iPhone Xs a intrat și el la resigilate cu un preț mult mai mic. eMAG are versiunea cu 64 GB spațiu de stocare, iar telefonul are două camere foto, un ecran OLED de 5,8 inci și cel mai nou sistem de operare. Telefonul poate fi cumpărat de aici.

În fine, de la resigilatele eMAG, un Samsung Galaxy Note 9 cu 128 GB spațiu de stocare și 6 GB memorie RAM. Are două camere foto și un ecran impresionant de 6,4 inci. E disponibil aici.